李玟英文名不叫CoCo！「姊姊一句話」替她決定 原因竟與狗有關
歌壇天后李玟（CoCo）因患憂鬱症而輕生，7月5日驟逝，享年48歲。李玟離世震撼演藝圈，過去她上節目的片段也被翻出懷念，主持人金星提到她的英文藝名由來，李玟笑說「CoCo」是姊姊們給她取的，原因只是因為「像狗的名字一樣好記。」
記者薛羽彤/綜合報導
李玟之前上《金星秀》聊到藝名由來，李玟表示當時要出道，她的本名為「李美林」，但台灣有個藝人也叫美玲，公司認為撞名不好，便想了很久曾規劃「李慧紅」、「冰淇淋」，許多稀奇古怪的名字，最後用筆劃取名為李玟。而李玟英文名其實叫「Ferren Lee」，但因為太難記，姊姊突然想到，「好多狗狗叫CoCo，妳叫CoCo吧！」一旁的金星笑說CoCo的確很好念，她也像狗狗一樣甜美可愛。
而李玟結婚12年膝下無子，曾為了求子做9次人工受孕，都以失敗收場，由於上過《金星秀》很多明星單身的結婚了、已婚未孕的生了孩子，網友都戲說節目中的紅椅子可以助婚助孕。李玟一到《金星秀》，第一時間就問主持人兩把紅椅子哪個是助婚的，哪個是助孕的？透露出她是真心渴望能有孩子，這個心願在她離世前也成了一生的遺願。
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