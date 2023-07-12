花蓮慈濟首例 CAR-T 治療成功，為東部癌症治療提供新利器！什麼是 CAR-T 療法？專家詳解治療步驟與成功關鍵

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曾經在花蓮慈院影像醫學科服務的周紹賓醫師，在 5 年前 (2018 年) 被診斷罹患罕見淋巴癌合併血癌，在歷經 4 次艱苦的標靶、化療、電療等療程後，於同年 7 月進行非親屬間異體造血幹細胞移植。
但癌症仍在 2023 年 2 月復發，重新檢驗認定是最困難的淋巴癌，稱做”Triple-hit lymphoma”。周紹賓說：「醫療團隊與我討論，若是進行 2 次移植，存活率只有 2%，機率非常低」，CAR-T 成為他最後的希望。
周紹賓表示，知道自己罹患淋巴癌併血液癌之後，很多人都叫我退休就好，但其實他自己在心裡對菩薩許下了 1 個願望，希望治療過後能再回到守護生命的工作崗位。
復發類型存活率極低，CAR-T 成為最後希望
為完成昔日同袍的願望，花蓮慈濟細胞治療中心團隊決定替其進行 CAR-T 治療。這也使得周紹賓醫師成為花蓮慈院首例的 CAR-T 治療案例，也成為東部第一位接受 CAR-T 治療的淋巴癌病友。
2023 年 5 月，周紹賓醫師在經過 CAR-T 細胞回輸滿 1 個月後，以全身正子斷層造影 ( Positron Emission Tomography, PET ) 精密追蹤，已經完全看不到原本存在的癌細胞，恢復狀況良好，如重獲新生。
什麼是「CAR-T 免疫細胞療法」
什麼是「CAR-T 免疫細胞療法」呢？是一種已經獲得美國 FDA 核准，可應用於血癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤等血液腫瘤疾病的治療方法，全名為「基因嵌合 T 細胞治療 ( Chimeric Antigen Receptor T-cell；CAR-T)」。
花蓮慈院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，CAR-T 免疫細胞療法是近代癌症治療的最大突破之一，它結合了「基因療法」、「細胞療法」、「免疫療法」3 大科技醫療的特性，是許多癌症復發病友的重生希望。
李啟誠指出，全球第一位接受 CAR-T 療法是一位當時年僅 6 歲的美國女孩 Emily，她罹患的是急性淋巴性白血病，從 2012 年接受治療至今已過了 11 年，沒有復發，已經完全康復。
台灣衛生福利部在 2021 年底通過核可引進 CAR-T 療法，目前全台僅有花蓮慈濟醫院、台大醫院以及中國附醫可以執行這項治療，並且有成功案例。
醫師解說 CAR-T 療法治療步驟
花蓮慈院免疫治療科副主任黃威翰說，周醫師復發的診斷為瀰漫性大 B 細胞淋巴癌，是 3 種不同的癌症基因最惡性的表達，這樣的淋巴癌在過去，世界上無藥可醫，現今有 CAR-T 治療，相對來說有一定的治癒成功機會。
1. 取出 T 細胞處理與冷凍
在決定替周紹賓醫師進行 CAR-T 治療後，花蓮慈濟細胞治療中心團隊在 3 月 10 日為周紹賓萃取出血液中原本戰力較弱的 T 細胞，經過幹細胞研製中心精密的處理與冷凍，於 3 月 27 日透過專機送往諾華位於瑞士總部的實驗室。
2. 藥廠實驗室基因改造 T 細胞
經過大約 1 個月的時間進行基因改造 T 細胞，製備成救命的活的藥物 CAR-T 細胞－Kymriah® (學名為 Tisagenlecleucel)，於 4 月 24 日運送回花蓮慈院。而為求謹慎，醫療團隊特別安排病患在骨髓移植隔離病房中進行回輸程序。
3. 救命活藥物回輸病患體內
於 5 月 16 日中午，醫療團隊及幹細胞研製中心團隊接力，將 CAR-T 細胞出庫後送往二一東骨髓移植病房，經過解凍、核對等程序，由主治醫師黃威翰將製備過後的 CAR-T 細胞回輸進周醫師體內。
4. Anti-IL-6 療法改善免疫風暴
回輸後，經過基因改造戰力大為提升的 CAR-T 細胞進入體內，開始進行一連串的免疫反應，攻擊體內的癌症 B 細胞，而細胞在代謝過後會產生一些發炎反應，即是「免疫風暴的細胞激素釋放症候群」(Cytokine release syndrome, CRS)，所以醫療團隊接著為患者進行 Anti-IL-6 療法。
5. 全身正子斷層造影 PET 檢查癌細胞狀況
在細胞回輸過後滿 1 個月，周紹賓醫師的嗜中性白血球、血色素、血小板數量都維持穩定。經過全身正子斷層造影 PET 檢查，體內已經看不見原先存在的腫瘤，體力逐漸恢復後，也可以在妻子的陪同下進行簡單的運動。
周太太特別感謝醫療團隊給先生 2 次重生的機會，第 1 次是從骨髓資料庫找到基因型全相合的捐贈者，完成造血幹細胞移植；第 2 次是接受 CAR-T 治療。2 次治療都很漫長，就像經歷 1 場馬拉松，還好一路上都有醫療團隊的照護。
為花東地區癌友提供治療新武器
花蓮慈濟院長林欣榮表示，罹患癌症對病人、家屬，甚至整個家庭來說，不論生理、心理都是沉重負擔。醫療團隊除了精進治療技術，也努力為病人找到更新、更適合的治療方式，引進 CAR-T 治療，就是讓東部病人與家屬能獲得癌症治療新希望。
李啟誠說，CAR-T 療法為一次性治療，T 細胞回輸到病人體內時是活潑的，可持續在體內成長並產生抗癌作用，這對於血液腫瘤末期的病人來說根治率約可達到 40%。
尤其，此次東部首例 CAR-T 治療，特別慎選病人在最佳時機點萃取 T 細胞，並在最強免疫時刻攻擊癌症敵軍，這對於國內醫界在應用細胞治療時將可帶來更多的啟發，期許未來大家共同攜手為困難的癌症病人帶來更多治療的希望。
諮詢專家：花蓮慈院幹細胞與精準醫療研發中心主任 李啟誠、花蓮慈院免疫治療科副主任 黃威翰、花蓮慈濟院長 林欣榮
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
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