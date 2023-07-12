MLB明星賽／大谷翔平身價值多少？皇家重砲Perez：6億美元不為過
近日美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平的合約議題鬧得沸沸揚揚，將在今年冬天合約到期成為自由球員的大谷，會得到怎樣的大約，受到大家關注，根據大聯盟官方報導，堪薩斯城皇家的重砲手Salvador Perez認為大谷將會得到6億美元(約180億台幣)的合約。
實習記者練宗翰/綜合報導
Salvador Perez在昨(11日)受訪時被問到他認為大谷值得多少美元的合約？Salvador Perez果斷回答道「6億美元」，他表示因為大谷是個非常特別的球員。而同時還有多位大聯盟球星接受訪問，其中亞特蘭大勇士球星Sean Murphy認為大谷會得到十分高的合約，因為這是他應得的，認為大谷實在是太不可思議了。
大谷自2018年登陸大聯盟之後，已經贏得了年度最佳新秀和美聯MVP，並連續三次入選全明星賽。這賽季在89場比賽中轟出32發的全壘打，71支安打，打擊率0.302。在投手丘上，大谷這季到目前為止，已經有17場先發登板，獲得7勝4敗並有132個三振的成績，大谷無疑是過去幾個賽季中最出色選手。
即便如此，天使隊的戰績依然不理想，以 45 勝 46 負的戰績排名美聯西區第4，比第一名德州遊騎兵隊落後 7 個勝場，美聯外卡席位落後 5 個勝場，很有可能連續9季無緣季後賽。可望冠軍的大谷曾表示奪冠的欲望一年比一年強，大谷到底會不會離開天使，到了2023年球季結束便會知曉。