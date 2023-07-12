躺著會悶會喘，起身好一點？醫指６警訊早檢查，很可能是心衰竭！

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躺著覺得喘常見４原因：郭志東醫師表示，睡覺睡到一半常常胸悶、喘不過氣，背後的原因除了可能為呼吸道疾病，也可能因為呼吸道阻塞形成打呼、睡眠呼吸中止症，這情況雖然較輕微，但長期下來也有可能使得身體慢性發炎，甚至形成慢性疾病。最需要注意的就是心衰竭。
躺著覺得喘，起身好一點？很有可能是「心衰竭」。郭志東醫師說明，人體因受到地心引力的影響，站立時有一大部分水量是集中在下肢，當睡眠姿勢平躺時，大約30-60分鐘左右，下肢的水份會漸漸回流到身體各處。而心臟負責的包括氧氣、養分、血循等，當中也包含水份，若有心衰竭，當水份回流至心臟時便會對心臟造成負擔，心臟出現負擔，也會影響到肺部，使得人喘不過氣。在坐起來、端坐呼吸之後會感覺到改善許多，就更有可能是這項原因，因為水份退去，心臟負擔也減少。
躺著、睡覺容易胸悶、覺得喘？６警訊早檢查，很可能心衰竭！
郭志東醫師表示，心衰竭的民眾除了睡姿時容易感到呼吸困難、覺得喘，日常生活當中也常見沒有什麼太大的活動或劇烈運動也會覺得有些喘，甚至是體力明顯不如前一年，例如爬樓梯原本可以一次走到４樓，現在光是走到２樓就覺得有點吃力需要休息一下。
除此之外，也因為心臟已經出現問題，難以妥善運作血循，水份也會更多聚集在下肢、小腿，也就容易形成明顯的水腫，若穿襪子發現小腿內側有明顯勒痕、久未退去，或甚至是用手按壓花了較多時間才反彈回來、發現下肢明顯彈性減少，就需要更加留意，這在醫學上稱「凹陷性水腫」。而因為代謝變差，尿量也可能變少、顏色變深，水份也會堆積，使得體重增加。
風險族群更要留意警訊：郭志東醫師表示，心衰竭的成因繁多，主要如心臟瓣膜、傳導系統、肌肉、血管等出現問題，日久漸漸衰竭，也就無法進行原本代謝的工作。背後的原因除了老化，也包括了心肌炎、抽菸、酗酒、飲食不當或生活不良引起的三高、糖尿病等。若有自覺這些風險，更須提高警覺。
睡到一半覺得喘，該急診嗎？醫指６種情況不要拖速就醫！
這種情況早點檢查：郭志東醫師表示，心衰竭情況可輕可重，當民眾睡覺睡到一半發現自己有些呼吸困難等前述警訊，或日常就發現有上述情況發生，就建議盡早到心血管中心、心臟外科等相關科別進行檢查。
６種情況趕快急診：若是觀察到這些情況，而身體又有明顯的不舒服，覺得喘不過氣，甚至感覺到快要窒息，已經明顯感到吃力，甚至原本沒有腹式呼吸習慣，卻開始腹部呼吸；出現吁吁的喘鳴聲、呼吸節奏變快、嘴唇發紫等，自然就得盡速前往急診救治，不建議再多做觀察，以免自己誤判而釀成憾事。
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