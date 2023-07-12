納豆腦出血復工「首次出國錄外景」！女友依依不放心 躲幕後相伴
藝人納豆於2022年年初腦出血住院開刀，一度震驚娛樂圈，所幸經過1年半的時間休養後，身體逐漸恢復，也重拾演藝工作。目前納豆不僅回歸《食尚玩家》主持棒，日前更和六月、曾子余一同出國錄外景，不過女友依依仍非常擔心，躲在幕後一同前往，還笑說：「他有暴食症，沒控制他就停不下來！」對於納豆的身體健康一刻也不鬆懈。
記者詹鎰睿/綜合報導
節目《食尚玩家》這次出國來到日本探訪最後祕境「高知縣」，而在納豆復工這段期間，節目製作單位總是嚴格替他把關飲食，納豆的女友依依也在幕後陪同前往，依舊擔心著男友身體，但在出發前納豆還信心喊話：「我是來放鬆的！」
近期單元「2天1夜go」3位主持人的社群不斷釋出一些搞笑的短影音，主持人曾子余分享：「因為這趟外景依依也有一起來，活潑的她邀請大家一起拍攝最近很流行的舞蹈影片，沒想到大家一拍就上癮，連續玩了三四天每天都能拍，甚至邀請當地日本人加入跳舞，讓嚴謹的日本工作人員也被我們團隊的歡樂的氣氛感染，豆哥（納豆）就在中間接受我們大家的群魔亂舞，非常有趣。」
由於高知縣森林覆蓋率位居日本第一，有豐富的自然景觀和靈魂美食，優美的景色與人文氣息堪稱日本最後清流。3位主持人不僅享受著天然溫泉，還親自料理當地美食火炙稻草鰹魚燒，以及暢遊超過300年歷史的封街市集，充分體驗當地的文化與美食，展現滿足身心靈的高知深度之旅，提供最專業的美食旅遊指南，曝光必去高知縣的七大理由。