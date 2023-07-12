NONO性騷擾「有受害者輕生未遂」！小紅老師證實：這幾年發生的

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而在準備打官司的過程中，小紅老師更獲得知名電商老闆「486先生」的出手援助，「大哥說不需要擔心害怕，他會幫我們組一個法律團隊來打這場官司，該吃吃該喝喝該玩玩就去吧！過好自己的生活，其他他會處理。」
最後小紅老師向所有受害者喊話：「如果妳曾經受過陳先生的惡行請用力呼喊我，現在不怕了，要走司法，我們來吧！我們不需要害怕，現在該害怕的是陳宣裕（NONO）！」針對有受害者輕生未遂一事，小紅老師向《NOWnews今日新聞》證實此事：「是真的！但還不方便透露細節！」
至於發生的時間點，小紅老師指出「這幾年。」目前她都是用電話陪伴著對方，面對外界的關心，小紅老師也說：「我會努力的！」對此，《NOWnews今日新聞》同步詢問NONO經紀人是否有任何聲明與回應？對方僅回答：「沒有！」至於目前還有沒有跟NONO有聯繫，以及NONO的心情與近況如何？經紀人僅表示：「當然！謝謝關心！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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