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NONO性騷擾「有受害者輕生未遂」！小紅老師證實：這幾年發生的

▲小紅老師（左）在臉書提到，有受害者因為NONO選擇輕生。對此，小紅老師也向《NOWnews今日新聞》證實，該名受害者輕生未遂，而且是在這幾年發生的，目前還在休養中。（圖／小紅老師、NONO FB）
▲小紅老師（左）在臉書提到，有受害者因為NONO選擇輕生。對此，小紅老師也向《NOWnews今日新聞》證實，該名受害者輕生未遂，而且是在這幾年發生的，目前還在休養中。（圖／小紅老師、NONO FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人NONO於今年6月遭到網紅「小紅老師」爆料性騷擾，而且受害者越來越多，再加上NONO至今神隱，讓小紅老師決定告上法院，通通交由司法處理，案件引發關注。昨（11）日小紅老師再度PO文更新近況，除了獲得知名電商老闆486先生的幫助以外，還訴說有受害者輕生未遂的故事。對此，小紅老師也向《NOWnews今日新聞》證實此事，是在這幾年發生的。

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小紅老師11日在臉書表示，自從提告NONO後，人數又不斷增加，已經遠遠超過可以想像的數字，「被你們說對了，英文字母果然不夠用！太不夠了！我跟著這些受害者的回憶，有人崩潰大哭，有人被威脅恐嚇，有人懊悔輕生，這不是拍電影，這是真真實實存在著。」

而在準備打官司的過程中，小紅老師更獲得知名電商老闆「486先生」的出手援助，「大哥說不需要擔心害怕，他會幫我們組一個法律團隊來打這場官司，該吃吃該喝喝該玩玩就去吧！過好自己的生活，其他他會處理。」

▲小紅老師提告NONO，涉犯性騷、性侵、性侵未遂等5罪名（圖／記者潘千詩攝，2023.06.30）
▲小紅老師表示，提告NONO後，受害者人數越來越多。（圖／記者潘千詩攝影）
最後小紅老師向所有受害者喊話：「如果妳曾經受過陳先生的惡行請用力呼喊我，現在不怕了，要走司法，我們來吧！我們不需要害怕，現在該害怕的是陳宣裕（NONO）！」針對有受害者輕生未遂一事，小紅老師向《NOWnews今日新聞》證實此事：「是真的！但還不方便透露細節！」

至於發生的時間點，小紅老師指出「這幾年。」目前她都是用電話陪伴著對方，面對外界的關心，小紅老師也說：「我會努力的！」對此，《NOWnews今日新聞》同步詢問NONO經紀人是否有任何聲明與回應？對方僅回答：「沒有！」至於目前還有沒有跟NONO有聯繫，以及NONO的心情與近況如何？經紀人僅表示：「當然！謝謝關心！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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