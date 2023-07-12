Selina挺8月孕肚微肉感！產前飛沖繩放空 男友1舉動超貼心
女星Selina（任家萱）懷孕8個月即將臨盆，她在臉書分享生產前最後一次出國旅行照，挺著孕肚穿泳裝狀態極佳，笑稱自己的孕婦照太肉感，怕大家噴鼻血，只曬出隔著玻璃的性感自拍，雖然挺著8月巨肚，四肢仍十分纖細，粉絲稱讚Selina身型還是很瘦，封她是「最美孕婦」。
記者江芷稜/綜合報導
Selina熱愛出國旅行，肚裡尚未出生的兒子「腰果」就是去年和男友小徐去越南旅行的幸運產物，雖然初次懷孕很慎重，她沒有放棄自己的旅遊計畫，與男友一起到處遊玩，品嘗各種美食和特色小吃。她透露至今懷孕8個月，肚子變大較壓迫，所以生產前最後一趟旅行選擇距離較近的沖繩，和男友一起去放鬆身心。
Selina入住海邊的高檔飯店，品嘗米其林高級料理與當地知名漢堡大飽口福。本來想去浮潛圓夢，結果錯估退潮時間，只能改在飯店泳池游泳。孕婦不適合吃冷飲，她還是悄悄吃了一隻當地知名雪糕，對此驚為天人，至今回味難忘，害男友非常緊張，要她節制一下。
Selina在Podcast節目「迎任而解」透露，懷孕2、3個月後因肚子大，無法剪腳趾甲，個性體貼的小徐主動提議幫忙剪腳趾甲，經過她按照自己的習慣耐心訓練後，小徐彷彿專業剪甲師傅認真服務，男友在懷孕期間的細心照顧，讓她非常感動。Selina返台後專心待產，寶貝兒子不時在肚裡胎動「猛踹」，她形容像是小小異形生物，不時變換各種模樣，很期待與腰果見面的那天。