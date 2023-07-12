最貴Buffet「饗A Joy」7/23開幕！明天可訂位 菜色大亮點是這些
饗賓集團旗下擁有「INPARADISE饗饗」、「旭集」、「饗食天堂」等Buffet，確定將於台北101的86樓開創全新餐飲體驗品牌「饗A Joy」，開幕時間今（12）日確認，將於7月23日開幕，餐廳將提供282個座位。7月13日早上09:00 開放網路訂位/官網上線、10:00 開放電話訂位。
記者葉盛耀/綜合報導
令所有Buffet迷引頸企盼的「饗A Joy」，終於確定將於7月23日開幕，明（13）日早上09:00 開放網路訂位/官網上線、10:00 開放電話訂位，可預訂7月23日-8月13日之座位，採前八天語音確認保留或取消，並有訂金制，每人1千元，客單價每人約在3000元上下。饗賓集團於「饗A Joy」官方臉書僅貼出照片，公佈將有八大宴饗區 。
若照臉書公布的照片按圖索驥，菜色內容除了饗賓集團旗下Buffet餐廳熱門的牛排、羊排、炸蝦、生魚片，以及白蝦、螃蟹等生猛海鮮之外，最大亮點應是還有帝王蟹腳、龍蝦與生蠔這三樣受台灣消費者熱愛的海鮮料理，但完整菜色細節，業者依舊不願鬆口。
位處86樓的「饗A Joy」將是全台最高Buffet餐廳，標榜會大量使用台灣在地優質食材，而每人餐價部分，業者同樣不願透露，預期將打破全台Buffet餐廳現有之最高定價。
消費者果真熱愛海鮮，寒舍艾美的「探索廚房」，平日周一至周四晚餐餐期推出「炎夏盛宴」活動，主打澎湖海鮮菜色，並特別推薦奢華又霸氣的「松葉蟹海鮮桶」；同集團的台北喜來登飯店「十二廚」亦於平日周一至周四同樣晚餐餐期推出「仲夏海鮮季」，兩家原本活動僅至6月底，因為訂位爆滿，現確認都將加開至7月27日。