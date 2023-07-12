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現象 1：近 4 成學童沒有每天吃蔬菜，6 成以上學童沒有每天吃水果
天天吃蔬果應是基本，但即使有營養午餐為健康把關，仍有近 4 成學童沒有每天吃蔬菜，6 成以上學童沒有每天吃水果，2 成以上學童一週至少喝 4 次飲料，24% 學童體位過重或肥胖。整體調查顯示，學童越常吃蔬果，則較少喝含糖飲料。
現象 2：吃飯用 3 C ，天天蔬果比例低、常喝飲料比例高
近 8 成肥胖學童吃飯用 3C 產品，而吃飯不用 3C 組別相較於有使用 3C 的組別，學童每天吃蔬菜的比例高 10%，每天吃水果的比例高 8%，常喝飲料（一週至少喝 4 次）的比例減少 11%。整體調查顯示，吃飯用 3C 產品的學童，天天吃蔬菜水果比例較低，常喝飲料比例較高。
現象 3：親子共餐次數越低，吃飯用 3C 情況也較多
親子共餐頻率高的學童相較於共餐頻率低的組別，每日吃蔬果比例高 10%，吃飯不用 3C 產品比例高 8 %，常喝飲料（一週至少喝 4 次）比例少 11 %。整體調查顯示，每週親子共餐次數越多，天天吃蔬果比例較高，學童較少喝含糖飲料，吃飯用 3C 情況也較少！
親子共餐頻率低，體位過重風險增加 3.7 倍
2015年中山醫學大學也曾發表一項調查研究，結果發現，國小五年級學童假日使用3C產品時間越多，體位越重。另外，過去研究也指出，親子共餐頻率低，體位過重風險增加，一周共餐3至7次或更多，過胖風險為1，從不共餐的過胖風險至多增至3.7倍。顯示親子共餐對兒童健康的影響和重要性。
癌症關懷基金會營養師周晉帝提醒「吃飯少 3C，親子常共餐，天天吃蔬果，飲食更均衡」，全家一起用餐的時刻是寶貴的時光，此時不妨放下手機、平板、電腦等 3C 產品，藉由親子共餐，讓彼此真誠的關心互動取代虛擬的網路社群聯繫，一起建立及實踐均衡飲食，促進全家人的健康。
癌症關懷基金會執行長黃翠華也建議，炎炎夏日，飲料沁涼無比，讓人難以拒絕，可以自製綠拿鐵取代市售含糖飲料，自製綠拿鐵以天然的蔬菜、水果及富含不飽和脂肪酸的堅果組成，且不要濾渣，其中豐富的植化素、膳食纖維及多種維生素與礦物質，輕鬆一杯解決調查發現的三大問題，更有助於預防肥胖、慢性病及癌症，適合全家大小飲用。
文／賴以玲 圖／孫沛群
諮詢專家：癌症關懷基金會執行長黃翠華 、癌症關懷基金會營養師周晉帝
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 學童健康隱憂！ 調查發現：8 成肥胖學童邊吃飯邊用 3C 親子無共餐過胖風險增 3.7 倍