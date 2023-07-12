黃子佼涉強制猥褻列為被告！爆曾與陶晶瑩交往 她現身吐4字回應
藝人黃子佼上個月被指控曾對少女性騷擾、拍裸照，形象跌落谷底，隨後發布影片道歉、自殘送醫。近日，有不只一位民眾向檢方告發黃子佼涉犯強制猥褻等罪，台北地檢署今（12）日證實，已將黃子佼簽分「他字案」被告，並指派婦幼保護專組具毒品、婦幼經驗的檢察官偵辦。對此，陶晶瑩今日出席《音樂主理人》記者會時，也表示自己對於MeToo運動是支持的，至於有無和黃子佼交往過，她也回應4字：「不談八卦！」
記者郭佩蓉/台北報導
黃子佼日前爆料陶晶瑩曾與他交往，對此，陶晶瑩今日出席記者會，被問到過去有無交往一事，她笑回：「不談八卦！」談到黃子佼被告一事，她表示：「已經在走法律程序，我們圈裡的親朋好友心情都不會好過，希望演藝圈接下來大家重整心情，把自己的事做好，像節目裡的音樂人都這麼努力。」
此外，近日也傳出黃子佼疑似復出回歸，陶晶瑩也透露：「我覺得不要再問了，他助理有出來說沒有這回事，過多傳聞引起過多情緒，都太刺激了，天氣這麼熱，大家坐下來，關注我們節目的創作作品。」而歌壇天后Coco李玟過世，陶晶瑩也感嘆：「相當難過，對她哀悼的心是有的。」
※【NOWnews 今日新聞
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