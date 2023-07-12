南韓女諧星李智秀驚傳猝逝！年僅30歲　同事震驚又悲痛

黃子佼涉強制猥褻列為被告！爆曾與陶晶瑩交往　她現身吐4字回應

▲黃子佼日前爆料曾與陶晶瑩交往，對此，她今日也現身回應4字「不聊八卦」。（圖／記者陳明中攝）
▲黃子佼日前爆料曾與陶晶瑩交往，對此，她今日也現身回應4字「不聊八卦」。（圖／記者陳明中攝）

記者郭佩蓉/台北報導

藝人黃子佼上個月被指控曾對少女性騷擾、拍裸照，形象跌落谷底，隨後發布影片道歉、自殘送醫。近日，有不只一位民眾向檢方告發黃子佼涉犯強制猥褻等罪，台北地檢署今（12）日證實，已將黃子佼簽分「他字案」被告，並指派婦幼保護專組具毒品、婦幼經驗的檢察官偵辦。對此，陶晶瑩今日出席《音樂主理人》記者會時，也表示自己對於MeToo運動是支持的，至於有無和黃子佼交往過，她也回應4字：「不談八卦！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲黃子佼日前爆料曾與陶晶瑩（右）交往，對此，她今日也現身回應4字「不聊八卦」。（圖／記者陳明中攝）
▲陶晶瑩（右）談到黃子佼被告一事，表示已經在走法律程序，圈裡的親朋好友心情都不會好過。（圖／記者陳明中攝）
黃子佼日前爆料陶晶瑩曾與他交往，對此，陶晶瑩今日出席記者會，被問到過去有無交往一事，她笑回：「不談八卦！」談到黃子佼被告一事，她表示：「已經在走法律程序，我們圈裡的親朋好友心情都不會好過，希望演藝圈接下來大家重整心情，把自己的事做好，像節目裡的音樂人都這麼努力。」

▲陶晶瑩（左2）今日出席《音樂主理人》記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲陶晶瑩（左2）今日出席《音樂主理人》記者會。（圖／記者陳明中攝）
此外，近日也傳出黃子佼疑似復出回歸，陶晶瑩也透露：「我覺得不要再問了，他助理有出來說沒有這回事，過多傳聞引起過多情緒，都太刺激了，天氣這麼熱，大家坐下來，關注我們節目的創作作品。」而歌壇天后Coco李玟過世，陶晶瑩也感嘆：「相當難過，對她哀悼的心是有的。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

涉性騷、拍攝少女裸照　黃子佼遭列他字案被告

黃子佼何時出來面對？助理鬆口給答案　不排除「復出演藝圈」

薔薔曝《黑澀會》與陳建州私下互動！王仁甫接黃子佼節目主持棒

黃子佼請辭《未來少女》片段被刪光！節目總監證實：會再加新人選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀