特企／茶裏王「四季春茶」上市！清爽茶香有如一趟春意味蕾體驗

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四季春為台灣在地獨有茶種，因四季常綠、生生不息而得名。茶裏王四季春茶選用地形得天獨厚的南投松柏嶺春冬茶葉，並經過多道揉捻工序形成球型茶葉，茶韻更柔順，茶湯入喉後會逐漸釋放飽滿茶香，不苦不澀且帶有梔子花般的香氣，帶給人春天的氣息。製程方面則是使用茶裏王經典的「單細胞生茶萃取技術」，讓新鮮生茶葉自然釋放回甘尾韻，並搭配「低溫萃茶技術」使得茶葉中的甘味物質—胺基酸不被破壞，呈現四季春茶最真實的清香韻味。
連續六年獲國際大獎殊榮 茶裏王邀請消費者一同領略「回甘好茶」
茶裏王以「回甘就像現泡」品牌形象深植人心，除了新品四季春茶外，系列產品包含清新回甘的日式無糖綠茶、帶清爽茉莉花香的台式綠茶、輕焙又有蘭花清香的青心烏龍無糖、甜香交融的白毫烏龍、溫雅甘醇的英式紅茶，多元選擇讓民眾從不同濃淡的色澤、不同深淺的焙火、不同層次的口感品飲茶種的底蘊。此外，茶裏王征戰國際風味絕佳獎，產品口味驚艷專家、通過歐洲頂級名廚及品酒師盲測評鑑，今年已是連續六年橫掃各星級獎項，實則台灣之光。
經過多年籌備，茶裏王推出極具在地特色的「四季春茶」，延續iTi世界大獎對經典口味的肯定，秉持追求茶本質的堅持，讓更多品茗愛好者可以享用到茶本質美味。