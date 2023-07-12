柯P稱與自民黨幹事長談CPTPP遭打臉 鄭文燦勸：議題掌握度要提高
民眾黨總統參選人柯文哲日前受訪提及，6月初訪日時，自民黨幹事長稱「台灣沒有辦法參加CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）」，遭駐日代表謝長廷打臉回應，當時替柯洽排的對象中並沒有自民黨幹事長茂木敏充。對此行政院副院長鄭文燦今（12）日表示，對於台灣加入CPTPP日方表示歡迎與支持，政府會盡最大力量爭取，也是作為台灣總統參選人應要努力的方向，更建議柯文哲，對於美日與其他國家對台相關議題掌握度要提高，「才能勝任一個總統職務跟角色」。
記者陳威叡／台北報導
柯文哲日前接受專訪時提及，訪日時曾與自民黨幹事長會面，對方稱「台灣沒有辦法參加CPTPP」，此番話被駐日代表謝長廷打臉，說明當時替柯洽排的對象中並沒有自民黨幹事長茂木敏充。
對此甫訪日回國的鄭文燦指出，自己在上月26至29日到日本進行台日產業搭橋之旅，拜訪日本重要商社、企業與執政黨重要幹部，同時受到日方安排會唔包括前首相麻生太郎、自民黨幹事長茂木敏充。
鄭文燦指出，柯文哲沒有見到茂木敏充，見的是自民黨參議院幹事長世耕弘。強調日本自民黨重要幹部都非常關心台灣安全問題，對於台日經濟合作，台灣爭取參加CPTPP都是表達歡迎之意，這是高標準的經貿協定，台灣也具備這樣的條件。
鄭文燦指出，若台灣能夠參加CPTPP，對台灣全球化經貿佈局會有很大的幫助，日方表示歡迎跟支持，而入會程序有待一系列審查，政府會盡最大力量爭取，這也是作為台灣總統參選人應該要努力的方向，更建議柯文哲，對於美日與其他國家對台相關議題掌握度要提高，「才能勝任一個總統職務跟角色」。