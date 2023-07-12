15吋MacBook Air今天開賣！最快7/26就能到貨　5大亮點快速複習

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15吋MacBook Air配置15.3 吋 Liquid Retina 螢幕，支援 10 億種顏色，號稱解析度是同級 PC 筆電的兩倍，亮度也比同級 PC 筆電高 25%。
📍超輕薄
雖為15吋螢幕，但維持輕薄特性，厚僅 11.5 公釐，是世界上最薄的 15 吋筆記型電腦。重量1.51公斤，號稱比同級距的 PC 筆電薄近 40%、輕約 226 克。
📍連接埠
搭載 MagSafe 充電埠、兩個用於連接配件和最高達 6K 外接顯示器的 Thunderbolt，以及一個 3.5 公釐耳機插孔。
📍M2 晶片
搭載 M2 晶片的15 吋MacBook Air，比Intel 機型快可12 倍，相較Core i7 處理器的PC 筆電，速度提升兩倍。續航力最長可達 18 小時。具備8 核心 CPU+ 10 核心 GPU+ 16 核心神經網路引擎。M2 也提供每秒 100GB 的記憶體頻寬並支援高達 24GB 的快速統一記憶體。
📍六揚聲器
搭載全新六揚聲器音響系統，2個高音喇叭和2組振動抑止低音喇叭，提供兩倍的低音深度，呈現更飽滿的聲音，支援杜比全景聲的「空間音訊」。
顏色、售價
有午夜色、星光色、銀色和太空灰色，售價 4萬2900元 起，教育價 3萬9600元起。至於去年推出的 M2 晶片13 吋 MacBook Air售價則降2000元，新價格為3萬5900元起。搭載 M1 晶片的 13 吋售價3萬900元起，教育價 2萬7800元起。