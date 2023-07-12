創新板業績發表會報喜　雲豹能源強攻儲能6月營收創同期新高

雲豹能源強勁成長動能備受市場關注，6月份營收更繳出亮麗成績單，單月營收為15.48億元，較去年同期成長370.47%，不僅創下111年以來單月新高紀錄，更創下歷年同期新高！總經理趙書閔表示，6月營收主要挹注來源為認列全台單一最大儲能案場之工程收入，目前已開工案場裝置量總計200MW，預計於今年至明年間完工，工程款總金額逾70億元，全案完工後將佔2025年全台併網型儲能市場20%，儲能版圖未來發展可期。
此外，雲豹能源與旗下台普威能源聯手得標全台第一宗儲能系統結合太陽光電設備標案，將建置6.2MW之儲能系統，並於今年底完工，未來日間太陽光電系統產生的電力儲存至儲能系統後，將可部分提供為夜間用電，並適度釋放已趨飽和的饋線容量，以建置更多太陽光電發電設備，建構安全可靠之雙重效益。
除了儲能工程，雲豹能源上半年營收也受到太陽光電、水處理顯著挹注，法人預估，在國內綠能政策及企業再生能源需求帶動下，推估雲豹能源2023年可望挑戰百億年營收，全年EPS將上看9元，持續成為創新板投資亮點。
趙書閔表示，2050淨零碳排路徑目標中，有20％用於強化智慧電網和儲能系統，商機達1800億元，在政策支持與儲能系統需求推升下，雲豹能源將持續強化營運能量，積極投入儲能事業發展並擴大招募人才，展現再生能源整合服務第一品牌之競爭力！
尤其，天下雜誌公布2023年「快速成長一百強」，雲豹能源以2020年至2022年營收複合成長率446.47 %，名列快速成長第一名寶座，顯見淨零轉型已成為全球火燙議題，綠能更是未來發展趨勢！也是雲豹能源繼去年榮獲「服務業成長最快50家公司」第一名，為全方位再生能源整合服務第一品牌打響知名度後，企業成長力持續躍進，今年勇奪百家企業快速成長榜首，成為進榜焦點。
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