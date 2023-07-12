特企／第16屆GVA Wakesurf Tour　2金2銀來自台灣ES Wake

ES Wake 台灣滑人部落教練與會員共有四位選手一同前往參賽，分別在不同組別奪得佳績站上頒獎台；ES Wake 塔塔教練陳羽榛，目前在CWSA積分排名是女子職業的第三名，已經擁有四年的國內外比賽經驗，也是首次來到瑞士參加這場歐洲快艇衝浪的經典賽事；在職業公開組比賽裡是最具技巧難度與競賽張力的組別，Anita陳羽榛在Wakesurf Pro 女子組以預賽第三決賽第二優異的表現拿下銀牌！另外兩位ES會員分別在Wakesurf Master長青女子組&Amateur 業餘女子組的Mandy林孟穎和Lynn林宜嫻，雙雙順利闖入決賽勇奪銀牌與金牌！台灣參加唯一的男子選手馬萊火隆在Wakesurf Amateur 業餘男子組決賽輪中超群的表現高分贏得該組別金牌的殊榮！
本次瑞士CWSA快艇衝浪賽事ES Wake 塔塔教練與會員收穫2金2銀，會員們在教練個別的專業課程指導下都有著階段性的目標突破與成長，參加賽事各有不俗的表現屢屢獲獎；ES 俱樂部除了備有完善設施設備外，在教學領域上也積極的規劃與投入，邀請國外職業好手舉辦短期訓練營，給予俱樂部會員在休閒娛樂也能享有專業的教學諮詢，提供多元的學習管道，歡迎滑水愛好者一起來滑水不迷路！
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