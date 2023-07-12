TPASS上路12日！使用人次突破900萬 昨單日破120萬創新高
行政院通勤月票上路至今（12）日已12日，累計至昨（11）日止已有50.4萬人加值、941.8萬人使用，昨單日使用人次120萬再創新高。
記者許若茵／台北報導
公路總局今表示，北中南三大生活圈公共運輸通勤月票上路第12天，累計至昨日為止，已約有50.4萬人次加值購買公共運輸通勤月票方案，包含基北北桃生活圈36.3萬人次、中彰投苗生活圈2.4萬人次、南高屏生活圈11.7萬人次，新增約1.3萬人次，購買月票人數仍持續增加中。
在使用月票搭乘公共運輸部分，公路總局指出，累計至昨日為止，已約有941.8萬人次使用月票搭乘各類公共運具，包含臺鐵86萬人次、捷運含輕軌463萬人次，其中基北北桃生活圈434.8萬人次、中彰投苗生活圈6.5萬人次、南高屏生活圈21.8萬人次、公車含市區公車及公路客運349.9萬人次，其中基北北桃生活圈318.5萬人次、中彰投苗生活圈23.8萬人次、南高屏生活圈7.6萬人次，以及其他運具含公共自行車及渡輪等42.9萬人次。
公路總局說，三大生活圈通勤月票購買月票及使用公共運輸人數均持續穩定增加中，昨日單日使用人次再創新高，突破120萬人次。