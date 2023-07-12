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特企／大宇資訊遠征印度首發《Raider Six》　蟬聯排行榜冠軍

▲《RAIDER SIX》搶攻遊戲新藍海，從上市前就備受矚目，上市後一舉創佳績。（圖/品牌提供）
▲《RAIDER SIX》搶攻遊戲新藍海，從上市前就備受矚目，上市後一舉創佳績。（圖/品牌提供）

本報訊

大宇資訊揮軍印度市場，首款手遊大作《RAIDER SIX》搶攻遊戲新藍海，從上市前就備受矚目，上市後一舉創佳績，於印度時間7月11日舉行遊戲記者會，大宇集團董事長凃俊光親自出席，現場媒體雲集外更是星光熠熠，印度重量級寶萊塢明星Sidharth Malhotra蒞臨為遊戲站台，現場小試身手，化身《RAIDER SIX》中的戰士，槍林彈雨機智生存。Sidharth Malhotra過去也曾在電影中演出上尉角色有著「印度版美國隊長」的稱號。這回操作手遊角色，可是一點也不陌生。另外，還有六位百萬KOL蒞臨現場，用《RAIDER SIX》獨創元素打造個人化角色，和夥伴一較高下。
 
《RAIDER SIX》於印度時間7月4日中午12點正式對外開放，開放預約登錄期間內累積400萬以上的預註冊帳號，遊戲一上線下載量破百萬，連續五天奪下冠軍寶座，包含「動作類」遊戲下載排行搒第一，「新遊戲」下載排行榜也是第一名，顯見印度玩家對這款遊戲的熱烈支持。截至印度時間10號中午，已有百萬玩家共進行了逾一千萬場次戰鬥，遊玩時間更超過700萬個小時。

由大宇資訊印度子公司星點（Starlight Gaming）發行的《RAIDER SIX》首戰告捷，交出亮眼成績單，接下來和印度的電競聯盟S8UL合作，S8UL是唯一透過電競和遊戲內容獲全球電競獎的印度組織。S8UL執行長Animesh Agarwal表示：「我們很高興和RAIDER SIX合作，成為他們在印度遊戲市場的合作伙伴。玩家在各大遊戲社群中熱情討論與參與，已經形成一股《RAIDER SIX》旋風，因此我們相當有信心，未來也將有更多的合作。」印度當地玩家更在IG上踴躍留言互動，熱烈迴響，星點（Starlight Gaming）也表示，未來將籌劃舉辦遊戲內各種比賽與實體電競錦標賽，帶給當地玩家獨樹一幟的遊戲體驗。 

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