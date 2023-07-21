立委參選人臉書蹭陳紫渝　民進黨：不當言論嚴正要求道歉

專訪／「新竹不是柯建銘說了算」　邱顯智再戰立委：我是最好選擇

記者呂炯昌／台北報導

時代力量提名不分區立委邱顯智再度參選新竹市選區區域立委，邱顯智接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，不論是過去擔任律師，或是參選立委，都期盼能夠減輕新竹人的生活壓力，變得比較輕鬆。

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邱顯智表示，新竹人不管是工作壓力、生活壓力都滿大的，很多人離鄉背景來新竹建立家庭，但要面臨高房價、高物價、交通事故率非常高，讓新竹人生活變得比較輕鬆是他的參選目標。

邱顯智說，新竹過去10年來至少翻了2倍、3倍，甚至4倍以上，導致新竹年輕世代在新竹根本無法買房，無法安身立命，直到去年新竹才出現第一個社會住宅，在經國路與延平路口，實在遲到太久，如何讓新竹年輕世代安身令命是非常重要課題。

針對新竹市的教育問題，邱顯智說，他有2個女兒，都是國小學童，從請保姆到幼兒園，到現在畢業即將上國中，對新生父母負擔非常大，新竹的教育不管是公托、公幼都非常不足，新竹教育始終有很多問題。「我是個窮鄉僻壤成長的人，今日如果沒有教育，根本不可能之後有機會當律師，甚至是參選」，所以他很重視教育的重要性。

邱顯智說，養育一個孩子需要全村的力量，要讓新竹的父母知道不是孤單照顧一個小孩，很多新竹的父母面對孩子的狀況是孤立無援的狀況，不管是公部門、學校與立委服務處都可以一起來協助，希望減輕新竹人工作與生活上的負擔。

針對新竹的交通問題，邱顯智表示，他一直在交通委員會，新竹的交通事故發生率在全台灣前幾名，如何能夠有效運用大眾運輸工具，包括路型、交通號誌、人行道等設施改善，都是他努力的目標。

國民黨在新竹市派出現任立委鄭正鈐尋求連任，邱顯智坦言，他坦言作為一個小黨的總召，穿梭各個委員會，在立院聽不到鄭正鈐為人民發聲，不管在內政、交通、教育議題上都是沒有聲音的人，加上近期又爆發性騷、欠債不還、學位爭議等，邱顯智認為他是比鄭正鈐更稱職的人。他新竹市的競選辦公室日前開幕，有40至50位里長到場，讓他非常感動，除每周四晚上面對各種陳情，每周六下午也到新竹花市接受陳情，讓他非常珍惜每一個接受為民服務的機會，他為公努力，在替大家努力的同時，也學到非常多。

邱顯智說，「民進黨新竹的狀況是老柯（民進黨立院黨團總召柯建銘）說了算」，這是不好的示範，民主應該是眾志成城，而不是一個人說了算，常有民進黨委員表示支持他的提案，但是擔憂黨團黨紀處分而不敢投票支持，讓他覺得很心酸，台灣不需要柯建銘一個人說了算的立委，相較之下，他沒有這樣的包袱，從他的角度替人民發聲，講應該講的話，相較於國、民兩黨候選人，相信他是新竹人最好的選擇。

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