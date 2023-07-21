專訪／「新竹不是柯建銘說了算」　邱顯智再戰立委：我是最好選擇

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邱顯智說，新竹過去10年來至少翻了2倍、3倍，甚至4倍以上，導致新竹年輕世代在新竹根本無法買房，無法安身立命，直到去年新竹才出現第一個社會住宅，在經國路與延平路口，實在遲到太久，如何讓新竹年輕世代安身令命是非常重要課題。
針對新竹市的教育問題，邱顯智說，他有2個女兒，都是國小學童，從請保姆到幼兒園，到現在畢業即將上國中，對新生父母負擔非常大，新竹的教育不管是公托、公幼都非常不足，新竹教育始終有很多問題。「我是個窮鄉僻壤成長的人，今日如果沒有教育，根本不可能之後有機會當律師，甚至是參選」，所以他很重視教育的重要性。
邱顯智說，養育一個孩子需要全村的力量，要讓新竹的父母知道不是孤單照顧一個小孩，很多新竹的父母面對孩子的狀況是孤立無援的狀況，不管是公部門、學校與立委服務處都可以一起來協助，希望減輕新竹人工作與生活上的負擔。
針對新竹的交通問題，邱顯智表示，他一直在交通委員會，新竹的交通事故發生率在全台灣前幾名，如何能夠有效運用大眾運輸工具，包括路型、交通號誌、人行道等設施改善，都是他努力的目標。
國民黨在新竹市派出現任立委鄭正鈐尋求連任，邱顯智坦言，他坦言作為一個小黨的總召，穿梭各個委員會，在立院聽不到鄭正鈐為人民發聲，不管在內政、交通、教育議題上都是沒有聲音的人，加上近期又爆發性騷、欠債不還、學位爭議等，邱顯智認為他是比鄭正鈐更稱職的人。他新竹市的競選辦公室日前開幕，有40至50位里長到場，讓他非常感動，除每周四晚上面對各種陳情，每周六下午也到新竹花市接受陳情，讓他非常珍惜每一個接受為民服務的機會，他為公努力，在替大家努力的同時，也學到非常多。
邱顯智說，「民進黨新竹的狀況是老柯（民進黨立院黨團總召柯建銘）說了算」，這是不好的示範，民主應該是眾志成城，而不是一個人說了算，常有民進黨委員表示支持他的提案，但是擔憂黨團黨紀處分而不敢投票支持，讓他覺得很心酸，台灣不需要柯建銘一個人說了算的立委，相較之下，他沒有這樣的包袱，從他的角度替人民發聲，講應該講的話，相較於國、民兩黨候選人，相信他是新竹人最好的選擇。