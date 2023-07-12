王心凌辣曬川字肌！喜曝有「親生小孩」　寶貝姓名公開

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此次開唱，王心凌難得一次演唱2場，她直言無論開幾場都會有壓力，目的是想把事情做好，「很期待，不管唱一場還是兩場，就是要更多的去儲備體力。」忙碌到不行的她，提到上個月只休息1、2天，這個月也要看看最後一個禮拜是否有空檔可以休息。
王心凌搶先透露演唱會上將演唱新專輯新歌，且2場演唱會都會有嘉賓，嘉賓都是女性，「只能說這麼多了，14號先搶票喔！除了自己的精彩表演外，邀請的好朋友希望能給大家驚喜。」至於歌單部分，在昨天已經大致底定了，而新專輯部分她希望能在演唱會之前發行，「目前進度再一首歌就圓滿了。」
王心凌表示配合演唱會主題「SUGAR HIGH」，還製作了5個可愛的吉祥物「Sugar monster」，其中一隻還是王心凌「親生的」小孩，由她親自設計，名為「王大龍」，「那是我母親節帶著媽媽、我弟弟、姪子、姪女去過家庭日，手作課程的時候畫出來的。」
此外，王心凌先前遭爆出與科技新貴藍蔚文穩定交往中，被問到近期感情狀況，她先是四兩撥千金地說：「我有很多異性朋友、異性好朋友。」至於演唱會藍先生是否會到場，王心凌露出甜笑表示：「我的朋友們都會來。」而恰巧這次的演唱會海報與「王大龍」都是藍色，媒體追問是不是以藍色反映感情生活，王心凌則是笑而不答。