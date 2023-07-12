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王心凌辣曬川字肌！喜曝有「親生小孩」　寶貝姓名公開

▲王心凌親自設計演唱會吉祥物，不僅笑說是「親生小孩」，這個可愛的寶寶還取名「王大龍」。（圖／記者葉政勳攝）
▲王心凌親自設計演唱會吉祥物，不僅笑說是「親生小孩」，這個可愛的寶寶還取名「王大龍」。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳雨婕/台北報導

王心凌即將在9月23日、24日一連2天在台北小巨蛋舉行「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站，而她於今（12）日在台北舉行記者會。配合演唱會主題，主辦單位製作了5個可愛的吉祥物，其中一個還是王心凌「親生小孩」，名為「王大龍」。

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王心凌這次現身，身型比過去又小上一號，服裝露出小蠻腰外，隱約展現出傲人的川字肌，她笑說其實因為工作很忙碌，所以常常一忙起來就忘記吃飯，但該吃的都有吃，包含維他命、營養品等都是，運動也很正常。王心凌透露，現在的體重比她年紀40歲還要低一點，讓全場驚呼。

此次開唱，王心凌難得一次演唱2場，她直言無論開幾場都會有壓力，目的是想把事情做好，「很期待，不管唱一場還是兩場，就是要更多的去儲備體力。」忙碌到不行的她，提到上個月只休息1、2天，這個月也要看看最後一個禮拜是否有空檔可以休息。

▲王心凌舉辦記者會，宣布將於9月23日、24日在台北小巨蛋舉行2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站。（圖／記者葉政勳攝）
▲▼王心凌2場台北小巨蛋演唱會都會有嘉賓。（圖／記者葉政勳攝）
▲王心凌舉辦記者會，宣布將於9月23日、24日在台北小巨蛋舉行2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站。（圖／記者葉政勳攝）
 
王心凌搶先透露演唱會上將演唱新專輯新歌，且2場演唱會都會有嘉賓，嘉賓都是女性，「只能說這麼多了，14號先搶票喔！除了自己的精彩表演外，邀請的好朋友希望能給大家驚喜。」至於歌單部分，在昨天已經大致底定了，而新專輯部分她希望能在演唱會之前發行，「目前進度再一首歌就圓滿了。」

王心凌表示配合演唱會主題「SUGAR HIGH」，還製作了5個可愛的吉祥物「Sugar monster」，其中一隻還是王心凌「親生的」小孩，由她親自設計，名為「王大龍」，「那是我母親節帶著媽媽、我弟弟、姪子、姪女去過家庭日，手作課程的時候畫出來的。」

此外，王心凌先前遭爆出與科技新貴藍蔚文穩定交往中，被問到近期感情狀況，她先是四兩撥千金地說：「我有很多異性朋友、異性好朋友。」至於演唱會藍先生是否會到場，王心凌露出甜笑表示：「我的朋友們都會來。」而恰巧這次的演唱會海報與「王大龍」都是藍色，媒體追問是不是以藍色反映感情生活，王心凌則是笑而不答。

▲王心凌「2023輝葉按你 王心凌 SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」起跑，首站於9月23日、24日在台北小巨蛋登場。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌設計了其中一隻吉祥物「Sugar monster」，名為王大龍（圖中最大那隻）。（圖／天晴娛樂提供）

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