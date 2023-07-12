獨／聯合反空（機）降作戰 特戰傘兵、空投悍馬、物資場面震撼
為落實戰訓本務與強化不對稱戰力，陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，依作戰進程在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」。
記者莊全成／屏東報導
據了解，此次操演共出動7架次C-130運輸機，除執行物資及悍馬車空投外，現場最吸睛的是特戰傘兵模擬紅（敵）軍，全副武裝一一精準降落在預定地點 。
上午首先由C-130運輸機搭載數十名弟兄，從1250-6000英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。
緊接著空投悍馬車，重達9700磅的悍馬車，使用到3頂G-11A投物傘，從1100呎的高空空投著陸，整個着地距離只能偏差在50公尺以內，悍馬車在解除束縛後，立即駕著車輛投入戰場，比起人員跳傘還要困難百倍。
隨即另一架C-130H運輸機投出大量補給物品，結合地空聯絡、風向觀測及煙幕施放並編組指揮，藉此訓練使官兵熟稔空投軍品接收作業流程及規定，以利戰時能順利執行軍品補給作業，延續戰場作戰能力。
本次操演除驗證國軍的車輛檢整、傘具整摺、車輛捆紮等能力，也透過空降任務後，官兵能立即於地面實施集結、戰術滲透等動作，迅速向目標區發起攻擊，展現特戰部隊聯合空降作戰能力。