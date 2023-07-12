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接見巴拉圭總統當選人！賴副總統允諾加強經貿關係

▲副總統賴清德今天在總統府會晤巴拉圭共和國總統當選人潘尼亞伉儷。（圖／中央社）
▲副總統賴清德今天在總統府會晤巴拉圭共和國總統當選人潘尼亞伉儷。（圖／中央社）

中央社

（中央社記者賴于榛台北12日電）副總統賴清德今天在總統府會晤巴拉圭共和國總統當選人潘尼亞伉儷，除了表示將在公共衛生醫療、教育、產業發展等與巴拉圭分享經驗，也允諾加強台巴兩國的經貿關係。

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賴副總統今天在外交部長吳釗燮、國安會副秘徐斯儉、陪同下，在總統府接見潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）伉儷。潘尼亞應政府邀請昨天率團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程。

賴副總統致詞時，除熱烈歡迎潘尼亞訪台，也恭喜潘尼亞高票當選，以及其所屬政黨、巴拉圭共和國紅黨在參議院、眾議院得到壓倒性勝利。

賴副總統表示，潘尼亞訪台深具意義，因為巴拉圭競選期間，台巴關係及台海情勢一直都是國際矚目焦點，但是潘尼亞在競選期間多次重申對中華民國台灣的支持，並承諾當選後也會持續穩固台巴兩國邦誼，這次訪台就是用行動表達對台灣的支持，也向國際社會傳達兩國堅定邦誼。

今天是台巴建交66週年紀念日，賴副總統說，兩國66年來有很多合作、情誼，民眾之間的交流也有很多動人故事，潘尼亞親自率團訪問中華民國台灣，代表未來台巴的感情一定是越來越好，邁向更美好未來。

賴副總統也提到，未來中華民國台灣希望能夠跟巴拉圭加強幾項關係，包含潘尼亞競選總統時，曾承諾要透過教育、醫療衛生、充分就業機會將巴拉圭建立一個沒有貧窮的公平國家，因此台灣將在公共衛生醫療、教育、產業發展與巴拉圭分享經驗，並提出共同計畫加強執行。

賴副總統說，目前台灣是巴拉圭共和國牛肉最大出口國，豬肉第2大出口國，未來則將加強台巴兩國的經貿關係，包含持續採購巴拉圭農產品並協助行銷，同時台灣企業家也可望在電動車、綠能、紡織等各個領域與巴拉圭共同合作。

另外，賴副總統指出，中華民國台灣和巴拉圭共同享有民主自由人權的價值，中華民國台灣在印太地區也扮演和平穩定的關鍵角色，不管是在國際空間的參與、或者是印太的和平穩定，都非常希望能夠得到巴拉圭的支持。（編輯：黃國倫）1120712

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