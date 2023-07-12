接見巴拉圭總統當選人！賴副總統允諾加強經貿關係

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賴副總統致詞時，除熱烈歡迎潘尼亞訪台，也恭喜潘尼亞高票當選，以及其所屬政黨、巴拉圭共和國紅黨在參議院、眾議院得到壓倒性勝利。
賴副總統表示，潘尼亞訪台深具意義，因為巴拉圭競選期間，台巴關係及台海情勢一直都是國際矚目焦點，但是潘尼亞在競選期間多次重申對中華民國台灣的支持，並承諾當選後也會持續穩固台巴兩國邦誼，這次訪台就是用行動表達對台灣的支持，也向國際社會傳達兩國堅定邦誼。
今天是台巴建交66週年紀念日，賴副總統說，兩國66年來有很多合作、情誼，民眾之間的交流也有很多動人故事，潘尼亞親自率團訪問中華民國台灣，代表未來台巴的感情一定是越來越好，邁向更美好未來。
賴副總統也提到，未來中華民國台灣希望能夠跟巴拉圭加強幾項關係，包含潘尼亞競選總統時，曾承諾要透過教育、醫療衛生、充分就業機會將巴拉圭建立一個沒有貧窮的公平國家，因此台灣將在公共衛生醫療、教育、產業發展與巴拉圭分享經驗，並提出共同計畫加強執行。
賴副總統說，目前台灣是巴拉圭共和國牛肉最大出口國，豬肉第2大出口國，未來則將加強台巴兩國的經貿關係，包含持續採購巴拉圭農產品並協助行銷，同時台灣企業家也可望在電動車、綠能、紡織等各個領域與巴拉圭共同合作。
另外，賴副總統指出，中華民國台灣和巴拉圭共同享有民主自由人權的價值，中華民國台灣在印太地區也扮演和平穩定的關鍵角色，不管是在國際空間的參與、或者是印太的和平穩定，都非常希望能夠得到巴拉圭的支持。（編輯：黃國倫）1120712