中職選秀／狀元是林子偉？加盟哪隊今晚揭曉　史上次高177人參選

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本屆選秀最受關注的就是旅美好手林子偉的加入，目前29歲的他，有多年大聯盟經驗，擔任內野手，打擊能力也有出色表現，無論場內場外對於球隊的加成都非常大，預計會在前三順位被挑走。
中職新人球員選拔會完整名單：
投手共有86人：黃峻億、李家明、吳東霖、楊凱、楊尊凱、歐承韋、陳威宇、大瀧幸治、胡逸涵、陳子傑、黃群、盧冠宇、林詩翔、李雚喆、劉勝倫、陳冠穎、陳慎、陳原維、洪紹恩、陳聖文、林浩瑋、邱志鵬、陽益政、唐榮恩、蔣鎮宇、高秉洋、潘亮銘、鄭澔、辛俊昇、鄭兆凱、陳英睿、郭嘉勝、高偉強、林華偉、郭俞延、葉一竤、陳品宏、盧泓捷、方郁淮、邱承奕、王為陞、爾曼羅索普、萬立宸、曾家輝、李祐賢、李重儀、張晋恩、林育辰、王泓勛、郭玟毅、李軒慈、龔家禛、蘇晏廷、林睿杰、黃家諾、鄭又維、巫柏葳、蕭志文、王伯洋、廖昭雄、陳韋澔、温展樂、蕭憶祥、王祥恩、李岳霖、詹玉澤、周彥農、林暉盛、曾奕翔、林展樟、林暐辰、林建宏、胡雲彬、楊家凱、林旺熙、姚恩多、李灝昇、李偉安、林柏佑、賴胤豪、洪宸毅、王柏傑、黃侰程、張景淯、王志庭、髙塩将樹
捕手共有16人：林諺品、張育誠、舒治偉、楊育安、許家勤、王興龍、陳世嘉、余羿賢、張文漢、古定昊、劉秉傑、張益豪、胡孟智、徐博瑋、呂東翰、楊皓然
一壘手共有7人：馬少安、紀翌辰、張育昇、戴昊恩、李以諾、李勛傑、林劭宇
二壘手共有11人：劉子杰、沈忠興、湯家豪、曾翰宇、楊閔貽、高捷、林逸翔、杜禹鋒、徐翊瑋、賴俊、林子偉
三壘手共有11人：張誠恩、邱郡、葉子然、李承嘉、韓碩恆、王世顯、張育豪、洪奇晸、廖元斌、吳寬軒、王念好
游擊手共有19人：張建鑫、陳致均、王偉哲、陽念祖、張杰倫、劉俊緯、周志憲、張士綸、游証鈞、林泓弦、烏凱恩、林雨力、翁耀宗、陳飛霖、曾昱磬、陳愷佑、楊祥禾、張皓崴、蔡若新
外野手共有27人：楊岩潔、魏興明、邱澤豪、林莛淯、盧彥祖、高偉豪、簡子騏、林楷峯、楊正宇、邱鑫、林志光、陳培力、王威倫、施季定華、林資凱、張豈豪、高允謙、張緯澤、黃祿涵、簡子寬、陳維祥、鍾少華、伊斯坦大．比力安、盧奕呈、林昱佑、賴佳豐、林佳緯