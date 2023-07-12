「半導體女王」蘇姿丰將來台！陽明交大17日頒授名譽博士學位

文化部公布創新書市獲選名單！史哲：全國縣市有書展、月月逛書市

▲文化部宣布，7月起全國每一縣市都有書展，澎湖沿菊書店將於今年10月起辦理3場大型文創市集。（圖／文化部提供）
▲文化部宣布，7月起全國每一縣市都有書展，澎湖沿菊書店將於今年10月起辦理3場大型文創市集。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

為創造更多大眾與實體書店相遇的機會，並支持實體書店發展，文化部在疫後振興計畫提出獎勵各縣市實體書店「走出書店」，串連辦理結合閱讀、藝術、音樂、電影等多元藝文元素的書展市集，獎勵名單日前揭曉，共獎勵39案，金額達5,000萬元。文化部長史哲表示，從今年7月至明年5月，全國22縣市都有書展，將接力辦理上百場的創新書展市集，讓民眾月月都有書市逛。

我是廣告 請繼續往下閱讀
史哲表示，實體書店是一個在全台各地，不論都市或偏鄉，最能提供大眾輕易接觸藝文、獲取資訊的據點，近年因為閱讀習慣改變、疫情影響等，對實體書店經營造成巨大衝擊。為重新提振實體書店影響力，文化部除了於成年禮金號召全台各地超過440家獨立書店加入藝文消費點；同時以創新書市計畫，「讓全國每一縣市都有書展」，期盼藉由實體書店「走出去」，串聯及整合在地資源，讓大眾重新「走進書店」。

文化部指出，本次獲選的獎勵案遍及全國22縣市且接力辦理，可說是月月都有不同書市可逛，尤其深入離島，如澎湖沿菊書店預計於今年10月起辦理3場「海邊走走」大型文創市集，並前進望安、七美、吉貝等小島，舉辦書店選書體驗、講座、音樂演出、設置島嶼行動書櫃，使「離島不離藝」；馬祖也有鹹味島合作社及西尾半島物產店2個計畫獲選，將結合書店、藝文團體、地方創生團隊，除了提升島民的閱讀風氣，更將帶領觀光客認識東引與南竿的在地文化。

文化部提到，部分計畫配合文化部成年禮金獨立書店點數放大專案，延伸辦理相關推廣活動，如台中後驛冊店規畫由多家書店挑選具書店特色的選書、選物組成「文化幣活動套組」；台東晃晃二手書店預計製作「台東書書果實書店地圖」、書店小旅行及專屬優惠活動等，鼓勵大眾走入書店。

文化部表示，創新書市首棒將由雲林虎尾厝書店於7月的每個週六率先辦理，預計在書店的室外空間，結合在地友善農產、食農教育叢書導讀及地方創生單位，舉行書與食交互碰撞的另類農夫市集。

8月26日則由三餘書店與玉蘭書店等高雄書店合作，在衛武營國家藝術文化中心戶外榕樹廣場，辦理結合閱讀、藝術、音樂、飲食、寵物等多元主題的大型市集。詳細獎勵名單請見文化部獎補助資訊網；相關活動訊息後續將在文化部振興專區陸續公告。

成年禮金60萬人註冊！陳建仁帶路逛書店、意外曝光愛看「柯南」

最美蔦屋書店進駐LaLaport 「Book&Café」型態搶先開箱

閱讀燈火永不熄滅　誠品24小時書店由松菸店接棒　

圖書折扣戰4／兩大電商削價競爭　獨立書店夾縫中求生存

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀