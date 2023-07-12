文化部公布創新書市獲選名單！史哲：全國縣市有書展、月月逛書市

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文化部指出，本次獲選的獎勵案遍及全國22縣市且接力辦理，可說是月月都有不同書市可逛，尤其深入離島，如澎湖沿菊書店預計於今年10月起辦理3場「海邊走走」大型文創市集，並前進望安、七美、吉貝等小島，舉辦書店選書體驗、講座、音樂演出、設置島嶼行動書櫃，使「離島不離藝」；馬祖也有鹹味島合作社及西尾半島物產店2個計畫獲選，將結合書店、藝文團體、地方創生團隊，除了提升島民的閱讀風氣，更將帶領觀光客認識東引與南竿的在地文化。
文化部提到，部分計畫配合文化部成年禮金獨立書店點數放大專案，延伸辦理相關推廣活動，如台中後驛冊店規畫由多家書店挑選具書店特色的選書、選物組成「文化幣活動套組」；台東晃晃二手書店預計製作「台東書書果實書店地圖」、書店小旅行及專屬優惠活動等，鼓勵大眾走入書店。
文化部表示，創新書市首棒將由雲林虎尾厝書店於7月的每個週六率先辦理，預計在書店的室外空間，結合在地友善農產、食農教育叢書導讀及地方創生單位，舉行書與食交互碰撞的另類農夫市集。
8月26日則由三餘書店與玉蘭書店等高雄書店合作，在衛武營國家藝術文化中心戶外榕樹廣場，辦理結合閱讀、藝術、音樂、飲食、寵物等多元主題的大型市集。詳細獎勵名單請見文化部獎補助資訊網；相關活動訊息後續將在文化部振興專區陸續公告。