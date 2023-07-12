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再拋「韓上侯下」有整合郭台銘本錢　鄭麗文哽咽呼籲：救國救台灣

▲鄭麗文今再示，改推韓國瑜取代侯友宜參選2024總統，韓有整合柯文哲、郭台銘的本錢；此外，鄭也哽咽公開呼籲，2024重點不再成就政黨執政夢，而是要救國救台灣。（圖／記者翁子竣攝，2023.07.12）
▲鄭麗文今再示，改推韓國瑜取代侯友宜參選2024總統，韓有整合柯文哲、郭台銘的本錢；此外，鄭也哽咽公開呼籲，2024重點不再成就政黨執政夢，而是要救國救台灣。（圖／記者翁子竣攝，2023.07.12）

記者翁子竣／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜陷選情危機，國民黨立委鄭麗文日前公開呼籲黨中央換侯，並改派前高雄市長韓國瑜參選，此話一出恐遭國民黨黨紀處分，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰也點名鄭麗文分化團結。對此，鄭今（12）日受訪表示，韓國瑜與鴻海創辦人郭台銘支持者重疊性高，換韓上陣整合郭機會較大。不僅如此，鄭也哽咽呼籲黨中央，應以大局為重，2024選舉不在成就某政黨的執政夢，而是救國救台灣。

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鄭麗文今受訪表示，韓國瑜相當關心台灣政局，這幾天的發展相信韓應有密切關注。他認為，韓心如止水說放下就放下，早前參與黃復興黨部活動，「我也感受他的血還是熱的」，因此韓才喊出，不排除未來打一場轟轟烈烈的選戰。

鄭麗文指出，現在局勢複雜，韓國瑜早已將個人算計給拋下，有無人能比的群眾感染力，及對於中華民國信仰的那股熱血，韓可以將其轉換成政治能量；此外，也可以看到韓的個性特質，與民眾黨總通參選人柯文哲互動友善基礎，具有能力也能柔軟的進行在野力量整合。

此外，鄭麗文直言，「現在黨中央要進行整體在野整合，這個困難是很高的」，郭、柯都不是簡單人物，加上過去很多恩怨與藩籬，考量這麼多也這麼複雜，誰能有足夠政治能量，若是以大局為重的話，才能談在野整合團結。鄭麗文認為，應務實面對現實，韓國瑜就有這種政治能量。

若換韓國瑜上陣參選，整合郭台銘機會較大？鄭麗文不諱言說，他認為是如此， 基本上黨內很多大咖，曾表態支持郭台銘，甚至為了郭努力在中常會提案的人，「其實可以發現，過去他們也都是最死忠挺韓挺到底的，的確有高度重疊性」，這些都是韓國瑜出來後，有能力整合郭台銘、柯文哲的本錢。

鄭麗文認為，侯友宜的民調會低，是因有支持者跑去支持郭台銘與柯文哲，是應該面對事實的時候，如何喚回支持者？他看到的人就是韓國瑜。鄭麗文說，目標不是誰當總統，而是國家還有沒有未來，選了2024總統後，2028還有總統可以選？孩子是否變成砲灰？

鄭麗文表示，魑魅魍魎橫行、東廠小丑當道，整個台灣核心價值都被掏空，台灣6成希望下架民進黨的願望在哪？不是成就誰的總統夢，或者是成就某黨的執政夢，而是救國救台灣。話說到此，鄭麗文突然哽咽說，「關鍵最後的一次了，大家好好把握。」

最後，鄭麗文也強調，他的死活不重要不用關心討論，國民黨會生氣也是氣自己，6個月前的好局面搞成這樣，要拿他出氣也沒關係，但氣消了現實還是要面對，問題也還在都在，大家應該要勇敢面對。

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