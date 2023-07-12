建設機構回饋中壢　公益捐款北醫大新國民醫院守護弱勢患者

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▲臺北醫學大學新國民醫院是以骨科為主軸的精緻型地區醫院
臺北醫學大學新國民醫院非公立醫院，也非大型企業財團捐助支持之醫院，希望能落實大學醫療水準，近二年挺進醫療資源缺乏的桃園市大園、新屋、蘆竹、大溪區提供行動門診巡迴醫療、遠距會診、居家醫療訪視等優質醫療服務，每年的醫療收益非常有限。梁石安董事長的公益捐款，讓臺北醫學大學新國民醫院能有更多資源面對新的挑戰，守護桃園弱勢族群的健康。
許多人可能直覺反應覺得醫院不需要幫忙，但梁石安董事長認為這不僅是一個讓社會瞭解在地醫療需求的管道，更是一個讓企業進行社會參與的機會，一起營造在地高水準的醫療環境。臺北醫學大學新國民醫院導入醫學中心級儀器設備與醫療專業人才，提供在地手術、在地醫療，滿足社區民眾需求，最大的受益者是在這塊土地上生活的鄉親，讓有醫療需求的患者可就近在中壢治療，免去轉院、等候之苦。
▲臺北醫學大學新國民醫院至桃園偏鄉行動門診
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58487
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