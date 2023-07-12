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建設機構回饋中壢　公益捐款北醫大新國民醫院守護弱勢患者

建設機構回饋中壢　公益捐款北醫大新國民醫院守護弱勢患者
建設機構回饋中壢　公益捐款北醫大新國民醫院守護弱勢患者

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】臺北醫學大學新國民醫院「弱勢病人經濟補助」美事再添一樁！宏錦建設機構梁石安董事長長期資助臺北醫學大學及醫院發展，梁董事長有感於弱勢患者身受病痛所苦，同時還要肩負沉重的醫療費用，嚴重者可能影響家庭運作，捐贈30萬元予臺北醫學大學新國民醫院，希望能第一時間幫助有需要的患者。

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向來重視社會公益的梁石安董事長，是中壢在地人，也是中大壢中傑出校友，秉持守護鄉親健康、回饋社會的理念，認同位處中壢的臺北醫學大學新國民醫院致力於提升地區醫療水準的經營理念，以實際行動展現對醫院的支持，期盼對社會大眾啟發拋磚引玉之效。臺北醫學大學新國民醫院許永和院長特別頒發感謝狀，感謝梁董事長對社會的無私貢獻，並且承諾絕不辜負梁董事長的厚愛，共同為民眾建構優質醫療環境，讓弱勢患者得以安心治療，早日回歸正常生活。

臺北醫學大學新國民醫院是以骨科為主軸的精緻型地區醫院
臺北醫學大學新國民醫院是以骨科為主軸的精緻型地區醫院
▲臺北醫學大學新國民醫院是以骨科為主軸的精緻型地區醫院

臺北醫學大學新國民醫院非公立醫院，也非大型企業財團捐助支持之醫院，希望能落實大學醫療水準，近二年挺進醫療資源缺乏的桃園市大園、新屋、蘆竹、大溪區提供行動門診巡迴醫療、遠距會診、居家醫療訪視等優質醫療服務，每年的醫療收益非常有限。梁石安董事長的公益捐款，讓臺北醫學大學新國民醫院能有更多資源面對新的挑戰，守護桃園弱勢族群的健康。

許多人可能直覺反應覺得醫院不需要幫忙，但梁石安董事長認為這不僅是一個讓社會瞭解在地醫療需求的管道，更是一個讓企業進行社會參與的機會，一起營造在地高水準的醫療環境。臺北醫學大學新國民醫院導入醫學中心級儀器設備與醫療專業人才，提供在地手術、在地醫療，滿足社區民眾需求，最大的受益者是在這塊土地上生活的鄉親，讓有醫療需求的患者可就近在中壢治療，免去轉院、等候之苦。

臺北醫學大學新國民醫院至桃園偏鄉行動門診
臺北醫學大學新國民醫院至桃園偏鄉行動門診
▲臺北醫學大學新國民醫院至桃園偏鄉行動門診



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58487

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