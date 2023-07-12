中市新民街攤商租約終止　議員：市府不要「過場式安撫」

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江肇國強調，市府若有意提供實質協助，在不影響大車站計畫，整體城市風貌的前提下，至少就有以下三種方案，可以進行實質討論，不論是半半施工的彈性經營模式；新生代攤商所提出的青創營運計畫；還是盤點車站周邊尚存的閒置廣場用地就近安置，都是合法且可行的方案。
江肇國表示，所謂新民街倉庫群修復工程的「半半施工」，就是將現有的新民街倉庫群，依序分五倉、五倉的方式輪流整建，多數市場攤商，也能自主配合整建進度，全區彈性調整經營方式，此舉不僅可以維持攤商生計，也不影響修復工程的整體期程。
江肇國也指出，除了為了收回而收回，市府更應重新啟動評估，將活生生具有「文資歷程」的在地攤商，一併納入活化再生計畫中，讓老、中、青三代攤商，共同經營出一個不一樣的市場樣態。誠如攤商新生代主動提出的「市場博物館」建言，確實可以將已逐漸消逝的舊建國、第一、第四等市場的過去加以典藏，讓預計斥資超過兩億預算的文資修復計畫，能「乘載老靈魂的實質」再利用，不僅可以使舊市場展現新風貌，也能保留當地歷史脈絡的系譜，更重要的是，這些攤商是有能力以極高的自償率，自己帶頭經營，為地方帶來嶄新商機。
他直言，若近百攤商真的無法現地續留新民街倉庫群，市府也應評估倉庫群周邊，現狀閒置的廣場用地，思考就近安置的最小損害手段，留一條活路給這些慘賠千萬的攤商喘息餘地。
江肇國重申，任何一個負責任的執政團隊，首要任務就應考量基層市民的生計問題，不管市府最後採取哪項方案，希望能以不影響大車站整體開發計畫的方向為依歸，達成多贏共好的協商方案，才稱得上是民眾可以信任的「媽媽市長」。