不爭取下屆立委提名　鄭麗文籲金溥聰別模糊焦點：我們不是主角

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鄭麗文強調，現在是國家存亡關鍵時刻，國民黨的責任非常重大，希望在這局勢底下，能為重大危機找出解方變為轉機。鄭麗文指出，他個人未來前途去留都不是重點，不要浪費時間在這上，需要把所有時間、精力，通通放在如何面對這個重大危機，他比喻「現在就像灰犀牛迎面而來」，一定要承認面對危機，並理智、理性想出方法勇敢去做。
鄭麗文直言，本來去年形勢一片大好相信2024國民黨一定贏，但經過這半年來發生很多事，整個局勢急轉直下，過去局面或許大家不會想到韓國瑜，且已經有了很強的母雞侯友宜，但經過這半年很多變化，尤其徵召過程與徵召後讓大家跌破眼鏡。
鄭麗文說，國民黨的大家都在同條船上，在這樣混亂、艱困局面中，有沒有人可以出來領導？重新喚起支持者熱情，可主導議題不被邊緣化，並團結所有在野力量不讓民進黨總統參選人賴清德當選，而他想到的就是真正的最強母雞韓國瑜，希望黨中央可冷靜理智思考聽其解方，不要針對他個人與轉移焦點。
鄭麗文認為，經徵召後國民黨支持度墊底是事實，不應假裝問題不存在，必須要面對現實，很擔心蠟燭兩頭燒最後兩頭空，一個優秀的市長尤其新北那麼大，很怕最後變成這樣子，若能幫國民黨找到最強母雞，就不要再為難侯友宜，很明顯侯跟現在選舉文化格格不入，應回去專心且稱職做好新北市長。
是否會擔心黨紀處分？鄭麗文表示，他前思後想冷靜思考後才說實話，「實話並不可怕，不需要害怕現實」，勇敢面對踏出智慧的一步，整個局面就會不同，雖有人說要祭出黨紀，不管是黨主席朱立倫或金溥聰，但這都不會解決問題，國民黨支持度墊底，並非是他所造成的。
鄭麗文痛批，「用高壓的方式要求我們閉嘴封口，都不是解決之道」，他們本來就不是永遠順風牌，在有犯錯、面對危機時，如何能夠以大局為重？展現高度智慧，團結所有力量面對危機當機立斷，這過程反而能向人民證明國民黨處理危機能力與擔當，並凝聚選民真心的支持，一定要以大局為重，別再把個人算計放在重要位置。
最後，鄭麗文也反擊金溥聰經常劃錯重點，不需要這樣胡亂猜疑，大家都是同個隊伍裡面的人，不需要進行無謂的猜疑，只是浪費大家時間。鄭麗文說，他跟金溥聰沒有私人恩怨，不希望轉移焦點，「他跟我都不是主角也不重要，不要模糊了焦點。」