Toyz街頭放閃火辣新歡！女方遭挖是「已婚三寶媽」 IG首度發聲了
知名香港籍YouTuber「Toyz」（劉偉健）日前遭到網友直擊牽著新歡在街頭放閃，但過沒幾天又被爆料，Toyz的新歡正是人氣網紅榕榕子，在IG上擁有14.6萬粉絲，而且還是一名擁有3位孩子的人妻，目前還沒離婚，引發討論。對此，榕榕子也在IG限動上發聲，因家中有事，將暫停這兩周的工作。
記者詹鎰睿/綜合報導
據了解，6月23日先是有網友在Dcard貼出一張Toyz牽著一位火辣正妹的街頭放閃照，顯現Toyz已經有了新歡，廣受粉絲祝賀。怎料，直到25日就有網友在底下爆料：「那女生有老公還沒離婚！」接著女方的身分也被挖出，就是網紅榕榕子（本名古容榕）。
直到26日當天，Toyz在直播中唸出觀眾問題，「需要幫你爆料古小姐（榕榕子）事情嗎？」並大方回應，他和女方是合意發生關係的，但卻在事後刪除該片段。接著，Toyz又在語音平台Discord上再次解釋，「古小姐」（榕榕子）就是好友香菱介紹的，目前是他旗下螞蟻娛樂的藝人，基於保護女方以及其家人為由，才會不想讓網友們討論私事。
另據《鏡周刊》報導，有相關人士爆料，榕榕子不僅是一名人妻，還擁有3位孩子，為了Toyz放棄家庭，讓老公得知後相當氣憤，正在訴請離婚中。至於兩人是否交往，以及女方是否已婚？截稿前，Toyz至今都沒有回應。對此，榕榕子則是在IG發出限動寫下：「榕近期家裡有事，可能要暫停這兩周的工作，暫時也不會安排新的工作，訊息可能也不太會回，希望大家體諒。」