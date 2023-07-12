7-11冰淇淋「買1送1」限2天！獨家開賣泰奶霜淇淋 全家9元爽吃冰
本週（16）日迎接國際冰淇淋日，7-11限時15日、16日於酷聖石複合門市，購買mini系列冰淇淋享買1球送1球，平均單球只要30元開吃，而7-11與米其林餐廳聯名推出的「泰奶風味雙淇淋」即起也有嚐鮮價49元優惠。此外，全家7月19日至23日至門市取貨，就能領取9元霜淇淋兌換券，只要銅板價格輕鬆消暑！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11歡慶國際冰淇淋日，7月15日至7月16日連續兩天，至7-11複合店門市購買「酷聖石mini系列冰淇淋」，限時買1球送1球優惠，2oz冰淇淋原價59元，換算下來單球不到30元開吃。
同時，7-11也看準現擠霜淇淋商機，與米其林一星正宗泰式餐廳「頌丹樂」攜手合作，獨家開賣「泰濃郁！奶茶風味霜淇淋」，目前嚐鮮價單支只要49元（原價59元），使用泰國直輸紅茶葉，磨碎熬煮茶湯為基底帶出泰奶道地濃郁清香。
而身為超商霜淇淋霸主的全家，7月19日至23日則推出限定取件優惠，凡於活動期間到「全家」完成包裹取件，即可獲得9元霜淇淋優惠券（數量有限，單筆最多贈5張），與YouTuber千千聯名的最新口味「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」霜淇淋任你選。
OK超商也於指定門市推出療癒身心的香草牛奶霜淇淋，主打國際乳源來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，即日起至7月14日期間，只要至具有霜淇淋機台門市購買，憑會員即享有19元優惠價（原價30元）。