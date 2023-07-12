基隆暖暖水質有異味及偏黃？台水：多日未下雨、已增加過濾跟除臭
近日基隆市暖暖區傳出自來水出水有異味，顏色甚至偏黃等用水疑慮，立法委員蔡適應服務處主任林明智、基隆市議員林旻勳今（12）日邀集水公司代表到暖暖淨水場檢驗水質狀況，指出近日因多日未下雨，導致基隆河水位降低、供水色度偏黃，還有部份異味狀況發生，目前淨水場內的供水管線和濾網已進行緊急處置，增加過濾跟活性碳除臭，讓出水品質穩定。
記者吳嘉億／綜合報導
市議員林旻勳表示，這幾天接到自來水的陳情電話，民眾在家中透過目視檢視，確實有異味和偏黃的顏色，許多家長擔心水質會對健康有影響，希望自來水公司可以提出改善，即便自來水達到可以煮沸飲用的標準，也是要讓民眾安心。
台灣自來水第一區管理處副處長陳素卿則說到，自來水公司在收到民眾反應後，立即進行外部的管線排水，以及內部淨水場加強過濾的措施，讓自來水維持在合格可飲用的範圍，由於暖暖區使用基隆河抽取的原水和西勢水庫的水源，因為久未降雨，色度偏高的部份，自來水公司會來調整配水的比例，讓色度降低。
林明智表示，立委蔡適應十分關心暖暖淨水場的出水狀況，建議自來水公司如果西勢水庫的蓄水不夠，可利用新山水庫的儲水來降低色度，這樣才能讓民眾安心；另根據中央氣象局的新聞資料，今年下半年度的聖嬰現象，將會導致平均氣溫上升，基隆河的枯水期可能會更久，請自來水公司即刻起，進行應變和預防的措施，為民眾守護水資源。