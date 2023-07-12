中職選秀／富邦選中王念好！爆發力十足 U18中華隊第一內野手
2023年中華職棒大聯盟CPBL（Chinese Professional Baseball League）季中新人選秀會，今（12）日晚間6點30分於台中頂粵吉品餐廳盛大舉行，今年除了旅外最大咖林子偉投入外，U18世界盃中華培訓隊，也有不少球員報名選秀，其中高中第一內野手王念好，在第一輪第二順位被富邦悍將選中，成為榜眼，而他父母也特地到場觀禮，為他打氣。
記者吳政紘/台中報導
來自北科附工的王念好，出生於2005年4月29日，身高183公分，體重85公斤，在球場上主要司職內野手，同樣入選過U15、U18世界盃中華培訓隊，並在去年就成為中心棒次，加上曾經在眾多盃賽中取得過全壘打獎及打擊獎的獎項，打擊爆發力極強，揮棒速度也很快，火力不容小覷，更在111年、112年兩屆的玉山盃全國青棒錦標賽中榮膺最佳三壘手，是一位攻守兼備的重砲型選手。
王念好的類型，有點類似富邦重砲范國宸、統一獅林子豪等，剛好這兩位球員也都是來自桃園市，對富邦來說，培養內野重砲，對球隊重建來說也是相當重要的事。
王念好的體型、身材都很好，可說是「大型三壘手」，不過他也知道自己體型壯碩，身手比較不靈活，少棒、青少棒時期主守捕手和一壘，國中畢業也有穀保家商等棒球名校來找他，不過，他希望能有發揮舞台和多一點出賽機會，因此選擇到北科附工發展。
北科附工教練陳炳男表示，其實王念好青少棒時期表現不算頂尖，到了北科附工教練團就讓他守游擊，希望能藉此加強他的守備位移腳步，等到熟練後再拉到三壘防區。