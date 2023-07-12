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秋冬接種建議　疾管署：將視XBB新疫苗9月問世與否

▲疾管署發言人曾淑慧表示，ACIP對今年度秋冬COVID-19疫苗接種對象建議，若9月針對XBB變異株的新疫苗順利問世，將盡力採購供全民施打。（圖／呂炯昌攝）
▲疾管署發言人曾淑慧表示，ACIP對今年度秋冬COVID-19疫苗接種對象建議，若9月針對XBB變異株的新疫苗順利問世，將盡力採購供全民施打。（圖／呂炯昌攝）

中央社

（中央社記者曾以寧台北12日電）疾管署發言人曾淑慧今天表示，ACIP對今年度秋冬COVID-19疫苗接種對象建議，若9月針對XBB變異株的新疫苗順利問世，將盡力採購供全民施打；若沒有則為免疫力較弱族群接種追加劑。

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衛生福利部疾管署副署長暨發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，經參考世界衛生組織（WHO）於今年3月30日更新的接種建議及美國疾病管制暨預防中心（CDC）接種政策，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議在今年5月針對秋冬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種對象提出建議。

其中，針對65歲以上長者、50到64歲具共病或BMI大於等於30者、滿6個月以上免疫不全及免疫低下者、已完成基礎劑接種的孕婦等，建議今年接種2劑追加劑，並與前1劑追加劑間隔12週（84天）以上。

如果針對預防Omicron變異株XBB的新一代疫苗於今年9月問世，疾管署會盡全力採購，規劃施打對象為全體國人；屆時可能不須再打次世代疫苗。

曾淑慧說明，依目前建議，針對免疫力正常者，下半年不須再追加接種；但考量新疫苗對目前主流變異株保護力較現有次世代疫苗好，若XBB疫苗順利問市，會盡快引進供全民接種；預計9月再開會議，視疫苗上市進度並參考美國建議做進一步決定。

國內COVID-19疫情持續下降，疾管署昨天宣布脫離高原期，並預估未來2個月都會持續下降。ACIP召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天出席衛教活動接受媒體聯訪表示，這波疫情幅度不高，「應該算丘陵」，下降因素應為遇到暑假、天氣變熱等；但因國內很多民眾仍沒有抗體，預估秋冬可能再有一波疫情。

至於後續疫苗接種策略，李秉穎說，觀察重點要看COVID-19會走向感冒化或流感化；若會造成相當重症，走向「流感化」，就每年都還是要打疫苗；但若是像另外4種會引起人類感冒的冠狀病毒一樣「感冒化」，後續就只要評估高風險族群和新生世代是否需要接種疫苗。（編輯：陳政偉）1120712

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