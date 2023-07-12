以為又是拉午耳定律！分科測驗化學偏考「不混合溶液」

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第29到31題包含圖表占一整頁，提及蒸氣蒸餾是一種提取植物精油常見的方法，是將水與不溶於水的有機物混合後，於蒸餾裝置中直接加熱至沸騰，進而將有機物質與水一起蒸餾出來。
黃鑫提到，一看到混合物的蒸氣壓，考生直覺會想到「拉午耳定律（Raoult's law）」，但如果往這個方向解題，就會花很多時間計算，而且搞錯方向，可能整個題組都沒拿到分數。
師大附中教師江青釗解釋，高中老師講了3年「拉午耳定律」，必須考慮酒精和水混合在一起，再一同計算蒸氣壓。但這題目「偏偏不管你」，考的是兩種互不相溶的液體，相當考驗臨場判斷能力。
江青釗指出，這一題連他都想了大概10分鐘，「沒有看清楚，會出狀況。」做太多題目的學生，以反射動作解題，在這題就會出錯。好在出題者還算貼心，有在題幹中留下一些解釋文字和伏筆，關鍵在於考生有沒有看清楚。
另一個陷阱是多選第16題，黃鑫提到，表格中是給「千卡（kcal）」，但B選項卻是寫「卡」，可能會有很多人選錯。
第6、7題組是「主客化學」的概念，黃鑫表示，考生可能沒看過，但仔細分析還是可以做出。第8題是高中課程都會教的實驗，可以鼓勵學生多動手做。
黃鑫則提到，今年分科測驗出了一些舊課綱的題目，但出題者故意不用舊課綱的專有名詞，而是讓考生從題目的線索推理，以新課綱「探究」的角度來包裝，是一種出題技巧，值得考生注意。（編輯：李亨山）1120712