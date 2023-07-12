2023機器人世界盃搜救模擬賽！台灣學生奪冠

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Comet隊由來自師大附中、成功高中、秀峰高中的學生董冠廷、蘇柏愷、鄒宇旻、孫宇杉及教練莊文吉組成。
Robocup機器人世界盃是以在2050年讓機器人在足球賽中能踢贏人類為目標，也是目前全球機器人3大賽事中，最具學術性的比賽。這次比賽約有2000個機器人、2500名大學及高中學生。
莊文吉說，Rescue Simulation救援機器人模擬賽是模擬機器人在災難現場中，進行搜救任務。比賽中選手需要繪製機器人3D機體模型，配上感測器，撰寫機器人控制程式在Webots模擬平台比賽，這個平台也是許多無人機、電動車及世界知名大學實驗室所共同採用。
莊文吉說，Comet隊歷經2022 RoboCup台灣公開賽第1名，代表台灣參加世界賽，選手平時犧牲假日時間，共同練習與測試程式已超過2000多行，版本歷經數10次更新與修正，世界比賽歷經12回合賽事，除了在比賽會場討論修正與測試外，選手回到飯店仍奮戰到凌晨3、4時，一大早又出發去比賽，堅持與努力的過程，尤其令人感動。
莊文吉提到，Comet隊員在賽事進行中，也跟來自世界各地的菁英分享與討論，例如來自義大利的superteam隊友，以及日本、美國及巴西的其他隊員們，除了知識外，也獲得許多友誼。更有趣的是，各國隊員非常喜歡來自台灣的「科學麵」點心。（編輯：張雅淨）1120712