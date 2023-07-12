出國談加盟竟淪豬仔！餐廳業者遭詐騙集團凌虐轉賣逾一年

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38歲的哈利今現身說法，他是麵包師傅出身，在台中擁有一家南洋早午餐屋和一家麵包店，為了增加曝光度，他積極參與公益活動，即便是百業蕭條的疫情期間，收入也還過得去，去年3月有網友在店家臉書留言，指朋友吃過他的餐點讚不絕口，有意幫他在柬埔寨拓點、開展東南亞市場，由於他曾在接媒體採訪時提到，自己最大願望就是把品牌發揚光大，便積極配合，和這對男女視訊會議多次。。
去年6月29日，他受「事業夥伴」之邀前往柬埔寨視察，豈料一下飛機就被載往知名的詐騙園區波哥山，護照、手機都被沒收，對方強迫他從事網路詐騙行為，每天工作14小時，若是不從或沒達到一天騙到2人的基本門檻，便會遭電擊、火烤皮膚，最慘時曾遭20幾人集體毆打、揚言埋掉，還被關進小黑屋裡，身心飽受折磨差點精神崩潰。
由於哈利「業績」太差，一個多禮拜後被轉賣到凱博園區，新老闆見他傷勢慘重，屁股爛掉、手傷無法打鍵盤，得知他擅長料理，便要他轉到後勤煮菜給管理層吃飯。詐騙集團經常換巢穴，他在一年內被賣3次、流浪10幾個據點，今年6月得知又要被轉賣，即將從柬埔寨的金水園區偷渡到緬北果敢老街，因此偷偷用「公務手機」查詢脫逃方式、與台灣刑事局的國際科取得聯繫，在放風期時間幸運攔到出租車、脫逃到GASO全球反詐騙組織在柬埔寨的安全屋。
雖然初步逃出魔掌，但哈利在請求相關組織協助、轉移的過程中，累積簽證逾期費、飯店安置費用約20萬元，他打電話找台灣親友幫忙，卻因自己失蹤一年多，不僅店收掉了，家人也報案協尋，接到哈利電話的親友反而懷疑遭詐騙、沒人願意幫忙。
幸好協助他的Simon說是台中市北屯人，靈機一動找到在地立委莊競程，莊競程證實有此人此事，連絡政府單位將他救回台灣。由於哈利對當地的犯罪結構頗有了解，7月初回台後被警方安置在安全處所，台中市警局透過他的資訊，逮捕在台灣的5名成員，累計台中市今年已移送海外相關詐騙案40案88人。
莊競程今（12）日開記者會，揭發新型態的人蛇詐騙手法，他強調不只受邀到海外工作可能是陷阱、連到海外做生意或投資都可能有詐。以哈利為例，上午在台灣還是名廚，下午在柬埔寨就變成人球，稍一不慎便淪落人間地獄。莊競程呼籲民眾要小心，未來他將要求政府和當地台商聯絡與合作，透過平台整合為國人安全把關。