《CSO絕對武力》全新團隊競技模式！「修羅之戰」7月12日火熱開打
知名射擊遊戲《CSO絕對武力》今(12)日推出全新團隊競技模式「修羅之戰」，6V6廝殺模式搭配四大天賦系統，自由創造策略新玩法！官方7月15日同步舉辦【CSO老屍機示範賽】邀請知名高端玩家線上廝殺！並接連【新模式表演賽】邀請六位知名實況主輪番上陣，玩家預判優勝隊伍有機會獲得15週年限量商品。
記者潘毅/綜合報導
迎接《CSO絕對武力》遊戲15週年，官方推出豐富活動，回饋長久以來支持的玩家們，完成指定活動可獲得「王牌」級強力武器裝備，還能在活動網站中參與15週年大輪盤，有機會獲得高階電競顯示卡、電競椅、電競螢幕等週邊，以及「史詩武器」、「樂豆點」等虛寶，立即登入、熱血參戰！
《CSO絕對武力》於7月12日推出全新團隊競技模式「修羅之戰」，別於過往的個人神槍對決，新模式著重於團隊配合及天賦搭配，並增加四大天賦：浴血戰士、神聖守護、致命神射、百步穿楊，每種天賦擁有兩項專屬技能，透過天賦及多種戰略定位，讓玩家們體驗與以往截然不同的6V6團戰新玩法！戰鬥過程中地圖將生成「S．V．P」補給箱，成功搶奪的玩家將化身「超級士兵」，獲得跑速增加及攻擊力提升的力量，具有短時間內逆轉戰局的可能性！但伴隨持續扣血的副作用，考驗玩家團隊配合及活用技能的熟練度，才能在「修羅之戰」嘗到勝利的果實！
- 全新團隊競技「修羅之戰」結合4大天賦系統、挑戰更多策略玩法！
官方YouTube將於7/14(五)晚上21:00舉辦【CSO老屍機示範賽】直播，邀請知名高端玩家老屍機：「RINKOY」及「沁欸」等人帶隊進行精彩刺激的示範賽，帶領玩家一起實際體驗全新模式「修羅之戰」的熱血玩法。【新模式表演賽】於7月21日、7月28日、8月3日晚上22:00，邀請六位知名實況主：「龜狗」、「9QOQ」、「花輪」、「冠賢」、「赤鬼」、「湘湘」，帶來三場表演賽，直播期間玩家成功預判優勝隊伍，有機會獲得15週年的限量實體週邊商品，直播活動詳情請依官方粉絲團公告說明為準。
歡慶《CSO絕對武力》迎接開服15週年，官方祭出多項活動與豐富獎勵，回饋給一路以來支持的玩家，詳情如下：
- 歡慶《CSO絕對武力》15週年 推出豐富活動與獎勵！
📍爆裂之夏：黯紅審判
即日起至8月9日，完成指定任務免費獲得全新王牌武器「黯紅審判」。
📍鳳凰崛起：燃炸下一個15年
即日起至8月4日，玩家完成指定任務累計活動代幣，至15週年活動網頁進行大輪盤活動，有機會轉出豐厚獎勵：高階電競顯示卡、電競椅、電競螢幕等，以及遊戲虛寶：「史詩武器」、「樂豆點」、「解碼器」等，總共多達12種獎勵。
📍新手/回歸 特別活動
超過1個月未登入或新加入的玩家，連續七日完成每日任務，可獲得「雷射開膛手」、「火炎之怒」等永久王牌武器，帶上補給，即刻接軌CSO戰場。