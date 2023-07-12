中職選秀／統一獅選中林佳緯！守備精湛 U18中華隊第一外野手
2023年中華職棒大聯盟CPBL（Chinese Professional Baseball League）季中新人選秀會，今（12）日晚間6點30分於台中頂粵吉品餐廳盛大舉行，今年除了旅外最大咖林子偉投入外，U18世界盃中華培訓隊，也有不少球員報名選秀，其中高中第一外野手林佳緯，在第一輪第三順位被統一獅選中，成為選秀探花。
記者吳政紘/台中報導
來自穀保家商的林佳緯，出生於2005年1月11日，身高180公分，體重74公斤，在球場上主要司職外野手，雖說曾經是投打二刀流的選手，最快球速來到142公里，但在考慮未來發展後，決定專攻打擊方面，去年在U18中華隊中便已經擔當起球隊第四棒，打擊表現相當穩定，同時也有不俗的長打實力，林佳緯曾多次獲得大小盃賽MVP、全壘打獎、最佳打擊獎、美技獎、最佳十人等殊榮，有機會補足猛獅外野陣容。
林佳緯認為，自己優勢在於打擊協調性佳，外野守備範圍寬廣且反應快，速度只能算中上，只是身體素質要再加強，打擊穩定性也須提升。
根據球探報告，他未來有機會類似申皓瑋、陳文杰等類型外野手，守備範圍不錯，也可擔任角落外野手。