中市大里「那藍色的橋」　民眾爭取正名

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南門橋連接大里、東區和南區，是當地重要聯絡橋梁，1958年興建，2020年12月斥資1.7億改建拓寬，2022年7月完工，當地居民非常興奮，終於解決長年交通壅塞、橋齡老舊問題，但完工後的燈光照明橋名設計一波三折。
黃姓居民向市議員張芬郁反應，南門橋完工後，沒有燈光照明，市府順應民意改善，也在橋樑上方掛上斗大的紅色「南門橋」橋名，卻遭揶揄「美感災難」、「這是什麼華國美學，太可怕了」、「我以為看到南天門」、「大紅色的字想嚇誰」…，網路批評留言七嘴八舌，隔天，市府馬上派員拆除，對外表示會彙整民眾意見，重新設計符合地方期待兼具城市美感的意象，如今沒有動靜。
林姓民眾表示，先前因紅字的字體和照明不佳被嫌棄，若能重新設計和打光，會有不同的效果，不該把「南門橋」三字拿掉，張姓民眾表示，過去「南門橋」名氣響亮，現在不知道橋名，路過民眾都稱「那座藍色的橋」，希望可以正名，讓大家都認識，黃先生則指，過去熱鬧繁華，現在顯得單調，晚上也太暗影響生意。
張芬郁表示，南門橋是大里的地標，非常具有歷史，橋名對民眾而言也是情感的一部份，但不只是「南門橋」三個字，若能經由設計呈現更多意象必能增添當地風采。
她表示，近年台中市不少橋樑景觀設計頗受好評，像是北屯一帶的浪漫情人橋、清新橋、海天橋，水湳中科的科湳愛琴橋、高美濕地景觀橋等，或像南屯區筏子溪迎賓廊道TAICHUNG地標，在外觀上結合當地特色，夜間則以照明輝映，往往成為打卡景點，只要用心，南門橋也有這樣的實力。