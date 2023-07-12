外交部舉辦AIT擴建座談會　議員質疑AIT未到場說明

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薛美瑜說，從外交角度來看，這個構想不僅基於實際需求，也顯示台美關係持續地深化，也具體展現美國對台的長期承諾，因此外交部對此案是樂見其成。而同時經過了解，AIT現址旁邊的空地早年雖然是學校的預定地，但現在已經確認沒有建校需求，而且這塊土地所具有的安全性跟便利性是其他的土地難以取代，所以我們雙方研議後規畫將學校用地變更為機關用地。
負責講解計畫的學邑工程技術顧問公司副總經理施彥亨說，金湖國中用地迄今已快20年，長期沒有開闢使用，過去教育局也表明因為少子化，沒有開闢需求，在這樣的情況下，市府過去多次通盤檢討該土地用途。
施彥亨說明，內湖區目前人口將近28萬，2017年後就逐步下滑，而15歲以下的幼年人口從2012年佔整個內湖區人口比例的15%，到目前2022年剩下百分之13.7%，少子化現象日趨明顯。
施彥亨強調，內湖區總共有6個國中，每個學生所享有的校地面積是28.4平方公尺，超過教育部的16.7平方公尺基準，也就是現況已能滿足內湖區國中用地的需求。而內湖國中每生享有的校地面積是62.89平方公尺，遠大於教育部標準，內湖國中近幾年也沒有調整班級的規畫，加上教育部近年已經確認過目前沒有開闢國中用地的需求。
施彥亨表示，該土地利用現況由台北市停管處設為臨時平面停車場，該地95%屬於國有土地，市有地大概佔3.8%，其餘則是私有地，未來這塊假如作為機關用地供AIT使用，外交部就會取得這塊土地，國有、市有土地由外交部來辦理撥用，私有地則由外交部辦理協議、徵收程序。
國民黨台北市議員游淑慧質疑，這場座談會有沒有意義?是不是只要在地民眾都反對，外交部就會停止推動。游說，外交部說台美關係進展，但為何AIT的官員並未到現場聆聽大家意見?為何不到現場跟大家說清楚擴建的需要。
游淑慧說，目前AIT占地6.5公頃，擴建後將近9公頃，比美國白宮還要大。雖然這塊地目前沒有見效用途，但不用一定要給AIT；希望外交部不要把大家當臨時演員，反對不是一定不行，但是需要跟民眾溝通，更要顧及台灣的尊嚴。
民眾黨市議員陳宥丞說，就算該用地沒有建校需求，仍有70%的學校需要重建，在地的康寧國小也有海砂屋的問題；未來面對到少子化，需不需要更多的托嬰措施?此外，台北市也需要都更中繼站。此外，除了AIT未到現場之外，但國有財產署也沒有到場，這樣的座談會沒有法律效益。
薛美瑜回應，座談會就是在整個都市計畫變更過程還沒開始之前，聆聽民眾意願，這個場合就是聽大家意見，程序上是由外交部取得用地，才租給AIT使用，AIT的人也有到現場聆聽意見，但程序上並沒有發言。她強調，座談會是程序最開始的部分，目前還未成案。
據了解，AIT有派官員到現場，然而全程不發一語也提前離場；對於官員頭銜也未透露。