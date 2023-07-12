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流感疫情緩降！重症通報仍多
近期流感疫情雖有逐漸趨緩，類流感門急診就診人次相較前一週下降 9.1 %，但流感併發重症通報數尚未下降，上週新增 25 例流感併發重症，21 例 為 A 型 H1N1、4 例 A 型 H3N2，年齡介於未滿 10 歲至 90 多歲，其中 21 例未接種本季流感疫苗。
另外，新增 8 例死亡， 6 例 A 型 H1N1、1 例 A 型 H3N2、1 例 A 型未分型，年齡介於 50 多歲至 80 多歲，為 5 例男性、3 例女性，發病日介於 5 月 9 日至 6 月 30 日，其中 6 例未接種本季流感疫苗，6 例具慢性病史。
新冠肺炎疫情緩降！XBB 仍為主流株
近 7 日每日平均新增 190 例本土確定病例併發症，較前 7 日每日平均新增 207 例下降 8.2 %，若從死亡個案來看，平均每日新增 33 例死亡，較前一週每日死亡平均數 45 例下降 27 %，全國住宿式機構定期篩檢陽性率趨勢也下降到 1.6 %。
根據疾管署監測，本土檢出病毒株仍是以 XBB 佔 87%，檢出 102 例確定病例，其中 59 例本土個案分別為 53 例 XBB，其中 XBB.1.5 佔 15 例、 XBB.1.16 佔 14 例、 XBB.1.9 佔 13 例、 XBB.2.3 佔 7例、6 例 BA.2.75 。
5 個月大男嬰通報腸病毒重症！
全國腸病毒門急診就診人次持續下降，惟社區仍有腸病毒活動，上週新增 1 例感染克沙奇 A4 型併發重症確定病例，是中部 5 個月大男嬰，防疫醫師林詠青指出：「個案感染腸病毒一度住院，症狀改善出院後卻又惡化，陸續出現左腳疼痛反應、發燒、口腔潰瘍持續，因為急性無力肢體麻痺收治再次住院，經檢查發現脊髓有急性橫斷性脊髓炎，且確認感染腸病毒型別為克沙奇 A4 型，研判是腸病毒併發重症脊髓炎。」
今年腸病毒感染併發重症病例累計 6 例重症，分別感染克沙奇 A4 型 3 例，腸病毒 D68 型、伊科病毒 21 型及克沙奇 A6 型各 1 例，均為 5 歲以下幼童。
依據監測資料顯示，近期實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇 A 型為主，腸病毒 71 型、腸病毒 D68 等多種型別腸病毒亦於社區活動，仍須留意相關防護措施及注意腸病毒重症前兆病徵。
文、圖／王芊淩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 流感、新冠肺炎疫情略降溫！5 個月男嬰染腸病毒重症