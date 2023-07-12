NONO被「實名指控」性騷第2起！《終極一班3》化妝師靠電擊棒脫逃
藝人NONO遭控性騷擾，至今受害者多達30人，目前已經在網紅「小紅老師」的幫助下交由司法處理，案件進度引起外界關注。然而，近日又出現一名施姓化妝師跳出來指控，NONO當初拍攝《終極一班3》時就尾隨她進女廁性騷擾，所幸身上帶著電擊棒，才能安全逃脫，而且這並非第一次。
記者詹鎰睿/綜合報導
據《東森新聞》報導，施姓化妝師表示，自己除了是劇組化妝師，還是負責發臨演通告的劇組人員，也曾在《終極一班》系列尬上一角，她指控，在拍攝《終極一班3》期間，她有次進女廁時就遭到NONO尾隨性騷擾，最後是趁著NONO鬆懈時，靠著身上攜帶的手電筒電擊棒成功逃走。
另據《華視新聞》報導，施姓化妝師還提到，早在2004年到2006年擔任電視台化妝時就被NONO性騷擾過。目前，施姓化妝師已經將資料、證據通通交給「小紅老師」處理，希望司法能還她公道，讓NONO接受法律制裁，另外，她也在臉書聲援小紅老師，「#Nono事件受害者，#受害者勇敢站出來，不讓妳們一個人。」對此，NONO經紀人則不多作回應，僅說「一切交由司法處理。」
※【NOWnews 今日新聞
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