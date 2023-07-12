台灣觀巴出遊買1送1　83條套裝旅遊行程

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交通部觀光局整合「台灣觀巴」22家旅行業者，83條套裝旅遊行程，配合行政院促進公共運輸使用方案，推動觀光景點公共運輸接駁方案，提供旅客優惠及便利接駁服務，推出「台灣觀巴」不分平假日買1送1優惠活動；參山處轄區內的20條套裝遊程，加碼抽獎送行李箱。20條遊程從中彰竹竹苗，包括如：「浪漫台三線、漫活客庄休閒農遊二日」、「福壽山梨山武陵繽紛四季之旅」、「八仙山 新社拈花惹草一日遊」、「彰化芳苑採蚵唯一之旅」、穆斯林友善之旅等、車之道體驗中心、勝興老街、舊山線鐵道等深度旅遊，遊程適合全家老少共遊，很適合暑假旅遊。
參山處表示，利用「台灣觀巴」旅行，是國旅最新興玩法！除了大家可以一起搭乘專車，車上還有專業司機兼職導覽服務，讓旅行變的輕鬆、方便自在，又有深度，不虛此行！在旅途中，旅客能夠輕鬆地解決食、宿、遊、購、行等問題；旅客可事先預約相關行程，即可暢遊美麗台灣，藉由深度的遊程探索中，重新認識台灣！
想要報名參山的「台灣觀巴」遊程，旅客可在出發日前3日 (離島地區旅客出發日前5日)，在「台灣觀巴」網站或直接洽各承辦旅行社訂購，此外，旅客如有住宿需求，也可洽承辦旅行社提供代訂住宿及接送等貼心服務。詳情請上台灣觀巴網站官網查詢訂購。另外，即日起只要參加參山處臉書按讚分享貼文，9月至12月將分別抽獎送出參山好禮。