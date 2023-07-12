值勤中撞上騎士挨告！女警竟持假驗傷單報復 士林分局：絕不護短
士林警分局一名柳姓警員（35歲），去年3月駕駛警車在中山北路撞上王姓女騎士，雖雙方隔天同意以6千餘元和解，但王女卻認為對方態度惡劣，因此決定驗傷提出告訴，柳員得知後，竟偽造診斷證明書誣告王女過失傷害，對此，士林警分局今（12）日表示，警方決不護短，柳員致人受傷案已記申誡一次，待涉誣告罪判決後，會再擬議行政責任。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，柳姓女警員去年3月23日晚間巡邏時，在中山北路五段突然左切轉彎，與王姓機車騎士發生碰撞，導致其連人帶車倒地，全身多處受有擦挫傷，隔天雙方談妥以6600元和解，不過王女卻認為柳員頻頻「酸言酸語」，除態度惡劣之外，還拒絕道歉，因此憤而提出告訴。
柳員聞訊後，也立刻持診斷證明書向王女提告，案經士林地檢署調查，檢方認為柳員車禍多日後才驗傷，提供的診斷證明書上時間為去年4月2日，且記載的「疑似」傷勢，亦與一般車禍傷勢迥異，故依誣告罪起訴。
士林分局督察組則表示，柳員駕駛巡邏車肇事致人受傷，已依警察人員駕車安全考核實施要點第5點第1項第5款規定，處分申誡一次；待涉嫌誣告審理結果出爐後，會再擬議相關人員行政責任；最後也再次重申，警方重視員警風紀「不掩飾、不庇縱、不護短」，全力全力配合司法機關深入調查，展現整飭警紀的決心。