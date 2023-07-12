限電惡夢重演？四川飆高溫、用電量劇增　衝擊金屬水泥產量

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四川多地出現35度以上高溫，用電量較去年最高點再增加1.3%，使去年已因乾旱處低位的四川省水力發電站的水位乾涸的情況更加惡化。
據中國媒體與當地金屬提供商《上海有色網》指出，成都附近的鋁治煉廠已經被要求降低用電量，恐導致年產量約5萬噸鋁銳減。由於極端天氣，四川峨邊的硅生產商也被要求在7月3日至21日減產。
報導指出，雖然中國鋁產能超過4000萬噸，而四川僅佔100萬噸，但市場憂心去年四川冶煉廠停產狀況重演。當時停產連帶衝擊特斯拉、太陽能零件商等行業的產能。
此外，據中國水泥網訊息中心11日稱，四川全省用電負荷不斷攀升，當地水泥企業面臨限電停產。中國水泥網日前獲悉，四川多地多家水泥企業都接受到相關部門的通知，鋼鐵、水泥業7月5日至8月10日施行生產調控，短流程鋼鐵壓減60%電力負荷；水泥熟料生產企業全部停窯，壓減80%電力負荷。
報導指出，限電限產」再次襲向四川水泥企業。四川省某縣經信局文件顯示，根據四川省經信廳等上級部門要求，將集中開展鋼鐵行業粗鋼產量調控和水泥行業錯峰生產工作。
而7月28日至8月8日，成都將舉辦第31屆世界大學生夏季運動會，更加大了電力壓力。上月29日，四川能源監管辦官網稱，今年成都大運會舉辦時間正值四川電網迎峰度夏保供攻堅期，全省電力缺口約750萬千瓦。