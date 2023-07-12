每天抬、抱、背好累！　照顧者安全轉移位4大方法

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照顧活動 不可不知長照輔具使用發生最多的安全事故，就在照顧床與移轉位！電動床、移轉位輔具擁有各式巧妙設計及附加功能，能讓照顧活動借力使力又安全。挑選與使用有技巧，多學多看可找到照顧得力助手，使用時也需要搭配適當的照顧空間，以及特定功能的輪椅或其他輔具。例如躺、坐、站移轉位方式，搭配不同類型與功能的電動床、移轉位輔具，善用人體力學就能更省力。
１坐姿平移法
先將移位路徑淨空，讓家人能維持坐姿，利用移位腰帶、移位板或移位滑墊來活動。
２坐姿站立法
適合經協助可站立者使用，善用移位腰帶、移位轉盤或轉位輔助器來活動。
３仰躺平移法
對於無法站坐者，可使用移位滑墊或水平移位床椅。
４移位機轉移法
瞭解家人能力，挑選合適移轉位輔具。搭配適當照顧環境與照顧床、特定輪椅功能與其它輔具，學習移轉位輔具使用技巧。
３大策略 安全轉移人生照顧者最常感到困難之一的點就是「移動」家人，要移動成人體重不僅負重大，而且無論是上廁所、洗澡、下床活動等等，都需要協助家人活動，以致居家照顧人員與護理人員產生肌肉骨骼傷害的比例非常高，例如下背、頸部、肩膀、手部、膝部等多處部位疼痛。衛福部社家署透過影片「移轉人生」（點這裡）分享「安全轉移位策略三要素」：
１照顧環境：
當照顧空間不足時，除了無法使用必要的移位輔具，也容易使照顧者被迫使用不當的姿勢照顧家人。床的高度與旁邊通道是安全活動的重點，足夠的照顧空間需在床的三邊，各預留80公分的通路。
但照顧床位置太高時，不僅造成家人下床危險，也會加重照顧者上肢的負擔；當照顧床太低時，照顧者必須彎腰進行照顧工作，例如在床邊替家人擦澡或更換尿布，很容易造成腰部的傷害。
那到底照顧床多高最適當呢？大概介於照顧者身高44-46％，以照顧者160公分高為例，最適合的照顧床高度，大約介於70-74公分之間。當家人坐於床邊時，最適合的照顧床高度，以家人腳踩地面、膝蓋彎曲90度為宜。若要站立時，也可以視需要調整床的高度升高，方便其站起。
２移位相關輔具：
當輪椅扶手與腳踏板不可拆或掀時，容易導致家人移位時，臀部及腳部皮膚受損。最適合的輪椅形式是什麼呢？推薦可拆掀腳踏板和扶手的設計。其它輔具還有多功能升降機是移位好幫手、多功能調節扶手無須施工即可隨處使用、三合一移位床結合輪椅功能，有助解決每日數次移位之苦。
３照顧者教育：
透過參與各種移轉位輔具的推廣活動，可以多充實知能，並充分利用社政、衛政、教育、勞政或榮民等社會福利輔具補助資源，降低使用移轉位的經濟負擔，可以到戶籍所在地輔具資源中心，尋求諮詢、評估、試用與使用訓練。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58422
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