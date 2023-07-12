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特企／《寵物島 Livly Island》將於夏日電玩展與台灣玩家見面

▲《寵物島 Livly Island》首次參加台北夏日電玩展，將為玩家帶來一場可愛寵物體驗的特色之旅。(圖/品牌提供)
▲《寵物島 Livly Island》首次參加台北夏日電玩展，將為玩家帶來一場可愛寵物體驗的特色之旅。(圖/品牌提供)

本報訊

《寵物島 Livly Island》首次參加台北夏日電玩展，將為玩家帶來一場可愛寵物體驗的特色之旅。這是一款培育寵物的遊戲，不可思議的「Livly」是透過鍊金術所打造，遊戲在2003年推出。除了可愛療癒外，有些脫離常軌的角色和道具設計也很受歡迎，於2009年，登錄人數突破100萬人！得到以女性為中心的廣大支持。cocone Corporation在2020年10月12日取得「寵物島Livly Island」的權利，讓《寵物島 Livly Island》於2021年7月15日化為手機遊戲以新形式重新推出！！

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在新的《寵物島 Livly Island》中，您可以和身為自己分身的「Hom」透過連心來照顧Livly，享受為Hom替換裝扮的樂趣，灌溉在島上生長的樹木，採收果實，製作可變成其他Livly物種的變物藥……敬請期待與Livly在小島上的快樂生活。

《寵物島 Livly Island》首次參加夏日電玩展

因此作為今年展會的焦點之一，特別規劃了主題樹拍照區、試玩區、巨型變身藥牆、經典小島回顧區以及日本限定周邊商品展示區，讓玩家親身體會Livly的魅力。

官方並於07月15日隆重邀請喜愛《寵物島 Livly Island》的人氣女團AKB48 Team TP出席「最愛Livly玩家見面會」，除了現場演唱知名歌曲以外，也將與玩家進行舞台時間互動並分享Livly飼養經驗，讓玩家在與偶像交流的同時一起感受對Livly的熱愛。

AKB48 Team TP將出席「最愛Livly玩家見面會」

此外，在人氣女團AKB48 Team TP的「最愛Livly玩家見面會」活動中，為了回饋喜愛Livly的玩家，將進行日本限定周邊商品的抽獎。凡於7月14日週五當天前往《寵物島 Livly Island》攤位S202，完成指定任務的前200名玩家皆可領取號碼牌，若幸運中獎便能在7月15日活動上台與偶像互動或獲得日本限定周邊商品。

7月15日週六再加碼，當天前往《寵物島 Livly Island》攤位完成當日任務的玩家，前48名可獲得獎勵號碼牌，將可參加7月16日週日的AKB48 Team TP簽名會，領取限定簽名商品，並與成員一起互動合拍紀念。

想要煉金術打造不可思議的生物嗎? 記得快來夏日電玩展可愛的Livly Island攤位S202就對了!

《寵物島 Livly Island》官方網站：https://www.livly.com/zh_tw/

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