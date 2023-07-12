特企／《寵物島 Livly Island》將於夏日電玩展與台灣玩家見面

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《寵物島 Livly Island》首次參加夏日電玩展
因此作為今年展會的焦點之一，特別規劃了主題樹拍照區、試玩區、巨型變身藥牆、經典小島回顧區以及日本限定周邊商品展示區，讓玩家親身體會Livly的魅力。
官方並於07月15日隆重邀請喜愛《寵物島 Livly Island》的人氣女團AKB48 Team TP出席「最愛Livly玩家見面會」，除了現場演唱知名歌曲以外，也將與玩家進行舞台時間互動並分享Livly飼養經驗，讓玩家在與偶像交流的同時一起感受對Livly的熱愛。
AKB48 Team TP將出席「最愛Livly玩家見面會」
此外，在人氣女團AKB48 Team TP的「最愛Livly玩家見面會」活動中，為了回饋喜愛Livly的玩家，將進行日本限定周邊商品的抽獎。凡於7月14日週五當天前往《寵物島 Livly Island》攤位S202，完成指定任務的前200名玩家皆可領取號碼牌，若幸運中獎便能在7月15日活動上台與偶像互動或獲得日本限定周邊商品。
7月15日週六再加碼，當天前往《寵物島 Livly Island》攤位完成當日任務的玩家，前48名可獲得獎勵號碼牌，將可參加7月16日週日的AKB48 Team TP簽名會，領取限定簽名商品，並與成員一起互動合拍紀念。
想要煉金術打造不可思議的生物嗎? 記得快來夏日電玩展可愛的Livly Island攤位S202就對了!
《寵物島 Livly Island》官方網站：https://www.livly.com/zh_tw/