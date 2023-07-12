結盟渣打、聯邦銀！LINE Bank推無腦刷神卡　專家拆解優惠差異

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兩家銀行推出的聯名信用卡也推出2大好禮，除可選限量LINE FRIENDS COLLER特別版贈品或刷卡金的首刷禮，持卡人設定LINE Bank帳戶自動扣繳信用卡費，再賺300現金，每月自動扣款成功更最高回饋50現金，總價值最高1300，如果同時擁有兩張卡片，超值好禮DOUBLE，最高可獲價值2600元好禮。
不過，兩家銀行都推出LINE Bank聯名信用卡，消費者該怎麼選擇？信用卡理財達人寶可孟受訪時表示，基本上兩家銀行LINE Bank聯名卡都提供國內2%、海外3%的現金回饋無上限，國內、外同時給這麼高優惠並不多見，因此他認為還有市場利基，如果民眾想要現金回饋，無任何門檻、只要有LINE Bank帳戶，就有國內2%、國外3%現金回饋無上限，這是很大的吸引力，也是它的亮點。
只是，寶可孟也坦言，現在消費胃口也被養大，很多網購甚至有5%、7%高回饋，因此可能會覺得LINE Bank聯名卡現金回饋還好，大家可能會覺得LINE Bank給的不夠力，但如果平心而論，就現金回饋無上限來看還算不錯，如果你只想要一張信用卡的話，他覺得推也可以辦這卡，不需登錄、也不用搶名額。
當然，兩家銀行推的LINE Bank聯名卡還是有些差異，寶可孟說，最大差異在於聯邦銀行是折抵次期消費，而且無過期問題，渣打銀行給的是現金點數，要到網銀以200點為單位兌換，才會變刷卡金，且有2年有效期，也就是說這2年若只刷不換，就會過期，這就是這兩家銀行所發LINE Bank聯名卡的顯著差異。
至於目前市面上還有LINE的相關信用卡，像是中信銀行發的LINE Pay卡、聯邦銀行賴點卡及台北富邦銀行J卡，只是這些卡都是提供LINE POINTS回饋，與LINE Bank攜手兩家銀行發行的聯名信用卡很巧妙做了區隔。寶可孟建議，如果大家想要拿現金回饋，就可以辦LINE Bank聯名卡，如果要LINE POINTS回饋就可辦點數回饋卡，像聯邦銀行賴點卡，國內回饋2%、國外3%，中信銀行LINE Pay卡國內1%、國外2.8%回饋，現在在日本、韓國、新加坡及泰國刷卡消費並登錄，最高有5%點數回饋，每月登錄限量1萬4000名。