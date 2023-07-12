哈林外甥女嫁豪門怒了！王瀅不滿老公「連吃水果都要我挑籽」
甜美的水果竟可能引爆夫妻戰爭！繼女星Melody殷悅無預警離婚，被翻出當年曾因水蜜桃和先生吵架的往事後，「哈林」庾澄慶的外甥女王瀅今（12）日也在社群平台抱怨老公愛問為什麼，連吃水果都必須有人幫忙把籽挑乾淨，生活的細微瑣事釀成夫妻間的摩擦，即便是經常曬恩愛的她，忍不住感嘆：「這些都只是很多媽媽除了工作以外，必須完全做的事……懂的就懂。」
記者江芷稜/綜合報導
王瀅外表豔麗，曾客串偶像劇《流星花園》和演出周杰倫的〈本草綱目〉MV， 2010年嫁給南國建設小開楊立傑後，專心照顧家庭，逐漸淡出螢光幕，夫妻倆育有3女，經常在臉書上曬恩愛，看起來相當幸福，總是以貴婦形象亮相的王瀅，罕見吐露為人妻、為人母的心聲，倒出心中的滿腹委屈，令網友相當驚訝。
王瀅在臉書上發文，透露老公總是愛問為什麼，「為什麼這裡有一根頭髮？為什麼小孩子開的燈都不關？為什麼你的日拋隱形眼鏡在這裡？為什麼地上有籽（像西瓜籽）？為什麼你去洗頭要畫妝？為什麼這裡有螞蟻？為什麼小孩還沒有睡？」加上詢問一日三餐內容，每天都會對老婆提出至少10個問題，讓王瀅內心快要爆炸。
她解釋，家裡有很多女生，掉一根髮絲再正常不過，自己在家或出門，本來就都會畫淡妝，而且家裡幾乎一塵不染，「老公不喜歡吃有籽或核的水果，我需要挑乾淨，他才吃，不然不吃。」王瀅抱怨老公愛問為什麼，其實她內心也有很多疑問只是不說，且還要負責安排三餐，這12年來每餐不同，這些都是當媽媽的除了工作以外必須做的事，「懂的就懂」。她的言論讓網友很心疼，安慰她「一個女人在婚姻裡背負的角色太多，辛苦了」、「老公需要再教育的，通常都是得寸進尺，給一點顏色吧」、「太辛苦了，媽媽需要適度做自己，這才能長久哦！」