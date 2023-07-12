關韶文《全明星辯論會》錄到哭了！「追夢金句」被萬人讚爆

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談到一直以來是如何培養和訓練說話的能力，關韶文分享，自己平時就很喜愛看談話性節目和影片，「我喜歡看TED Talks，很多厲害的成功人士都會在上面分享經驗，透過這些演講可以學到很多，另外每次看雜誌、看書、看影片，只要看到不錯的金句，我都會寫下來，同時去反思這些金句真的是有道理的嗎？是適合每個人的嗎？」提醒大家思考的重要性，別輕易被「毒雞湯」洗腦，「金句一定要有感動自己的地方，還要去想在什麼情況下可以把自己想說的話說出來，我覺得蠻重要的。」
關韶文也說，在參加節目前，自認是口才流利、邏輯清晰的人，但加入比賽後，才發現人外有人，且口才跟邏輯是需要訓練的，他點名隊長黃豪平實力就讓人佩服，「他只要一拿到辯題，就能立刻丟出5、6個想法，這很厲害，且對每個題目都很有想法，甚至可以丟出不少厲害金句讓對手無法去反駁他」。另外，他也點名蘿莉塔最讓他刮目相看，「雖然以前會覺得她很像『肖婆』，但是她瘋歸瘋，講話還是蠻有道理跟厲害的。」他認為這次參與節目獲益良多，「除了學會好好說話，也學會好好聆聽別人說話，很多人會以為我們當藝人只會搞笑、插科打諢，但我們這次是很認真在準備，半夜群組都響個不停，一直在討論方向跟內容，討論要做哪些功課跟準備哪些資料。」