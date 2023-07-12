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關韶文《全明星辯論會》錄到哭了！「追夢金句」被萬人讚爆

▲關韶文在節目《全明星辯論會》以自身故事舉例辯論受好評。（圖／MyVideo提供）
▲關韶文在節目《全明星辯論會》以自身故事舉例辯論受好評。（圖／MyVideo提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

人氣YouTuber「關關」關韶文在節目《全明星辯論會》表現亮眼，在針對「我的小孩想成為流量網紅該不該支持」題目辯論上，站在反方立場的他除了以自身故事舉例，更說出金句「有夢就去追，可是你不需要我的支持」，辯才無礙的表現受到上萬名網友按讚、留言討論與讚賞，對此，關韶文也驚喜表示：「看網路上觀看、轉發、留言都爆多，其實真的蠻感動的，我沒想到會錄到哭。」

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▲關韶文在《全明星辯論會》的「追夢金句」獲上萬網友按讚熱議。（圖／MyVideo提供）
▲關韶文在《全明星辯論會》的「追夢金句」獲上萬網友按讚熱議。（圖／MyVideo提供）
關韶文接受MyVideo訪問，他透露對該題辯論特別印象深刻，因為他不只吐出金句，還辯論到真情流露，「我沒想到會錄到哭，居然就在節目上哽咽了」，他也表示，在節目播出後獲得很大迴響，「我甚至收到很多網友訊息，說我有別於以前搞笑或幽默的形象，沒想到有這麼認真的一面。」還有許多很久沒聯絡的同學、朋友因為看到節目，特地傳訊息給他加油打氣。

▲《全明星辯論會》是台灣首創以辯論為主題的實境綜藝節目。（圖／MyVideo提供）
▲《全明星辯論會》是台灣首創以辯論為主題的實境綜藝節目。（圖／MyVideo提供）
談到一直以來是如何培養和訓練說話的能力，關韶文分享，自己平時就很喜愛看談話性節目和影片，「我喜歡看TED Talks，很多厲害的成功人士都會在上面分享經驗，透過這些演講可以學到很多，另外每次看雜誌、看書、看影片，只要看到不錯的金句，我都會寫下來，同時去反思這些金句真的是有道理的嗎？是適合每個人的嗎？」提醒大家思考的重要性，別輕易被「毒雞湯」洗腦，「金句一定要有感動自己的地方，還要去想在什麼情況下可以把自己想說的話說出來，我覺得蠻重要的。」

關韶文也說，在參加節目前，自認是口才流利、邏輯清晰的人，但加入比賽後，才發現人外有人，且口才跟邏輯是需要訓練的，他點名隊長黃豪平實力就讓人佩服，「他只要一拿到辯題，就能立刻丟出5、6個想法，這很厲害，且對每個題目都很有想法，甚至可以丟出不少厲害金句讓對手無法去反駁他」。另外，他也點名蘿莉塔最讓他刮目相看，「雖然以前會覺得她很像『肖婆』，但是她瘋歸瘋，講話還是蠻有道理跟厲害的。」他認為這次參與節目獲益良多，「除了學會好好說話，也學會好好聆聽別人說話，很多人會以為我們當藝人只會搞笑、插科打諢，但我們這次是很認真在準備，半夜群組都響個不停，一直在討論方向跟內容，討論要做哪些功課跟準備哪些資料。」

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