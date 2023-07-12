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應試喝水違規！分科測驗7考生被扣1級分、數甲具鑑別度

▲ 今（12）日天氣太熱，分科測驗上午考試，發生7件考生在應試時喝水違規事項。（資料圖／記者陳雅芳攝）
▲ 今（12）日天氣太熱，分科測驗上午考試，發生7件考生在應試時喝水違規事項。（資料圖／記者陳雅芳攝）

記者李琦瑋／台北報導

天氣炎熱，中央氣象局今（12）日針對多個縣市發布高溫特報，有連續出現36度高溫的機率，分科測驗今天在酷暑下舉行第1天考試，可能是因為天氣太熱，大考中心統計，上午在物理、化學科考試時，有7件違規是考生在應試時喝水或嚼食口香糖，依規定扣減1級分。

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分科測驗首日上午考物理、化學。大考中心表示，據各考區初步回報，目前僅傳出零星違規，以未攜帶應試有效證件正本且未於考試結束前送達的情況佔大宗，物理科有13件、化學科有6件，總計19件，依照違規處理辦法，可扣減該節成績1級分。

另外，有6件是考試開始鈴響後，考生攜帶的手機未完全關機，依規定可扣該節成績4級分；應試時不得飲水、抽菸、嚼口香糖或未經申請就飲水服藥，物理科有5件、化學科有2件違規，依規定可扣減該節成績1級分。

大考中心指出，今天第三節考數學甲，共2萬6792人報考，比去年大幅增加逾9500人，增幅達56%，另數甲共1546人缺考，缺考率5.77%，比去年7.19%減少1.42%。

全教會評論教師群認為，今年數學甲的試題難易度與去年相比，整體較易，試題符合領綱，預估分數可能較去年上升。本年度試題創新度高，第11題為百貨公司抽牌送獎品活動，和父親節的生活情境相互連結，耳目一新；第2題為放射性物質的半衰期，概念本身與自然學科互有關聯；第6題為創新題，運用空間向量、矩陣、線性組合、行列式，屬於跨單元知識整合，學生需在代數、幾何觀念都非常熟練，方能解題。

第7題的探究與實作題型，在時鐘上面擺設棋子，並透過投擲銅板進行移動，題意敘述淺白易於理解，內容充滿遊戲趣味性，與數學期望值的概念相結合，避免過往素養題的文字敘述可能造成理解困難。

台北市高中數學科教師群認為數學甲的試題內容，符合大考中心針對108課綱考試範圍規範，題目敘述有引導作答，測驗目標明確，並有一定比例的基礎題，能鑑別學生是否具有基本概念。

但全中教卻認為，數學甲整份題目的計算量大，學生必須花大量時間思考，幾乎沒有一眼就看出如何計算的題目；混合題雖較去年容易下手，前半部題組應可拿分，後半部仍不易算出；難易度與去年接近，仍然不易拿到高分。

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